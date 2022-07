Joaquín López-Dóriga pierde lo invicto y se contagia de Covid

El periodista Joaquín López-Dóriga anunció en sus redes sociales que se contagio de Covid-19, situación que lo alejó de su noticiero en Radio Fórmula, además de que inició su periodo vacacional.

En su mensaje en Twitter manifestó que aunque tiene algunas molestias, pero está seguro de vencer a la infección para reincorporarse a sus actividades.

“Había resistido al Covid invicto durante dos años y cinco meses. Pero al final no es que haya podido más que yo, nunca podrá, pero me alcanzó. Y sí, un jodita. Por eso la ausencia en @Radio_Formula que se concatenó con las vacaciones no merecidas pero siempre necesarias. Saludos”.

En la misma red social varios periodistas le desearon que recuperara.

Cuídate y pronta recuperación, querido Joaquín. — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) July 20, 2022

Pronta recuperación, querido Joaquín 🙏🏻 — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2022

Un abrazo, Joaquín, y que sea leve. — Hugo Garcia Michel (@hualgami) July 20, 2022

El periodista ha sido tendencia desde la noche del martes cuando la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundió otro audio de Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en donde una vez más arremetió contra algunos periodistas.

En dicho audio, Alejandro Moreno platica con una persona a la que le dice que si Joaquín López-Dóriga lo critica, tiene capacidad para que se publique un articulo en contra del periodista en la revista Proceso.

“Yo soy brother de los dueños de Proceso, de Rafael Cardona, de Antonio Navalón, de Ciro Gómez Leyva, de Carlos Marín, todos esos son mis brothers y yo le puedo decir a Navalón rájale la madre a tal hijo de puta”, se escucha decir a Moreno.

Tras la difusión del audio, López-Dóriga calificó al exgobernador de Campeche de miserable y lo responsabilizó por lo que pude sucederle.

“El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retrata dice que ‘con dos vergazos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre’. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo. Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado”.

El miserable de @alitomorenoc con el lenguaje que lo retratas dice que ‘con dos vergazos a @lopezdoriga (en Proceso, asegura) se acaba el desmadre'. Aquí denuncio sus amenazas y lo responsabilizo Además es un cobarde. Adjunto los mensajes que por meses me ha mandado y he ignorado pic.twitter.com/TsDbN8BCzc — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 20, 2022

