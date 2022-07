Blanco (COE): "Ojalá en 30 años celebremos los 60 de Barcelona 92 y de los Juegos de Invierno"

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en el acto de celebración del 30 aniversario de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Barcelona'92 este jueves en el Saló de Cent del Ayuntamiento, en el que también han asistido el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer teniente de alcalde, Jaume Collboni; el secretario general del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Segarra, y el exalcalde Narcís Serra.

La mención de Blanco a los Juegos de Inverno llega después de que el COE decidiera a finales de junio que finalmente no presentaría ninguna candidatura conjunta a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 por "no haber acuerdo" entre los Gobiernos de Aragón y Cataluña, y lamentó que el proyecto no tuviese "recorrido" por llevarlo al terreno político.

Blanco también ha considerado este jueves que gracias a los Juegos del 92 España fue vista en el mundo del deporte de manera muy diferente y ha elevado la figura de quien ocupó la presidencia del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch: "Barcelona fueron los mejores juegos porque teníamos sin ninguna duda a un personaje de leyenda, a un catalán español de leyenda".

EL COMITÉ PARALÍMPICO

Por su parte, Miquel Segarra ha expresado "tristeza" porque al Comité Paralímpico Español no se le ha dicho nada de la candidatura para los Juegos de Invierno en 2030, y ha manifestado que les hubiera gustado que se hubieran enfocado de otra forma, en sus palabras.

"La sociedad de aquí y la de fuera fue, gracias a los Juegos de Barcelona, capaz de darse cuenta de las infinitas capacidades de los deportistas con discapacidad", ha reivindicado Segarra.