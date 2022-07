INE multa a partidos por omitir gastos de campaña

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso multas por 70.5 millones de pesos a varios partidos políticos por omisión de gastos de campaña y obstaculización de las labores de fiscalización en las elecciones locales en seis estados en 2022.

En sesión del Consejo General del INE, se detalló que la entidad con el mayor monto de sanciones fue Durango, con 20 millones 597 mil 441 pesos, de los cuales 9 millones corresponden al PRI.

En segundo lugar quedó la elección en Quintana Roo, con multas que ascienden a 14 millones 257 mil 246 pesos, siendo el partido local Movimiento Auténtico Social el que acumula más sanciones, con 5 millones de pesos.

En Hidalgo, los partidos fueron sancionados con 12 millones 711 mil 274 pesos. Pese a perder, MC acumuló el mayor monto, 5.6 millones de pesos en multas.

En Oaxaca se impusieron multas por 10 millones 138 mil 147 pesos, donde nuevamente MC fue el más sancionado, con 4.8 millones de pesos.

En Tamaulipas, la elección más cerrada, el monto de las sanciones fue de 7.2 millones de pesos, mientras que en Aguascalientes fue de 5.6 millones.

El consejero Jaime Rivera de la Comisión de Fiscalización expuso que 89% de las sanciones están concentradas en los partidos políticos nacionales; 11% corresponden a partidos políticos locales y 1% a candidatos independientes. De estos, 66% se concentran en tres partidos: PAN, Movimiento Ciudadano (MC) y PRI.

“A partir de los resultados de la fiscalización se puede advertir que son cuatro las conductas con mayor monto de sanción, en conjunto representan 66.5%. Se trata de infracciones como egresos no reportados, obstaculizar labores de fiscalización, egreso no comprobado y no reportado de representantes de casilla”, detalló.

Procedimientos oficiosos

A fin de contar con mayores elementos para resolver diversas conductas, se propuso el inicio de siete procedimientos oficiosos en contra de cuatro partidos: MC, PT, Morena y Fuerza por México en Aguascalientes.

El consejero expuso que si bien se impusieron multas a partidos políticos, “de la revisión realizada se puede observar que en términos generales los institutos tuvieron ánimo de cumplimiento del reporte de sus ingresos y gastos”.

La consejera Carla Humphrey expresó su preocupación por la violencia que ha enfrentado el personal del INE que acude a diligencias de verificación de los sujetos obligados, lo que calificó como inadmisible.

“Estoy de acuerdo en que se agrave la sanción que por estas conductas se ha venido imponiendo, no sólo por la obstaculización a la labor de fiscalización y verificación, sino por la violencia en contra de servidores públicos de este instituto en ejercicio de sus funciones”, dijo.

El representante del PRI, Hiram Hernández, aprovechó para arremeter contra Morena y aliados por no respetar los principios de transparencia.

“Desde el inicio de las campañas electorales en las seis entidades, Morena obtuvo una ventaja indebida mediante ilegalidades y prácticas engañosas con el uso notorio de recursos públicos para la coacción y la compra del voto en las seis entidades”, acusó el diputado priista.

Intromisión al proceso

Reprochó la cínica participación de funcionarios federales y estatales como una intromisión al proceso, por lo que pidió que se realice un estudio exhaustivo de lo que representan estos apoyos a los candidatos.

En respuesta, el representante de Morena, Eurípides Flores, recordó el supuesto financiamiento ilegal en campañas del PRI, según los audios filtrados del líder Alejandro Moreno.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, llamó a tener altura de miras: “Mucha gente murió para poder conseguir que las elecciones no fueran fraudulentas, y que ganaran las opciones políticas que libre y autónomamente decidiera la ciudadanía”, sostuvo.

