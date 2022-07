Morant acusa al PP de "instrumentalizar con engaños" a los científicos para aprobar su enmienda a la Ley de Ciencia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Morant, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha hecho alusión a las cartas firmadas por el presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE) y a los responsables de centros de investigación enviadas a los grupos parlamentarios para pedirles su apoyo la enmienda del PP o que modificasen el texto de la ley para permitir contrataciones temporales a científicos contratados con los fondos europeos. Dicha enmienda salió aprobada con los votos de Vox, PNV, Junts y Esquerra Republicana (ERC).

"Yo distinguiría entre gente instrumentalizada por el PP y otra que pensaba que estaba firmando algo bueno, pero que no es bueno, porque la excelencia del sistema de ciencia no puede defender la precaridad", ha explicado Morant.

En su opinión, se ha "malinterpretado" y se ha "tergiversado el contenido de esta enmienda" y ha precisado que "los contratos indefinidos no convierten en funcionarios a los científicos, lo que hacen es estabilizar al personal de manera directa".

Según ha explicado la ministra, el Ministerio ha hablado con "muchos" de las personas firmantes de la carta y algunos "ya están pidiendo que se de baja su firma porque no se sienten representados, porque no se les explicó bien lo que estaban firmando".

La titular de la cartera de Ciencia ha reprochado al PP la presentación de la enmienda y ha instado al resto de los grupos parlamentarios que la apoyaron --Vox, PNV, Junts y Esquerra Republicana (ERC)-- a modificar su postura.

"Es una enmienda que hace peor la Ley de la Ciencia porque nos devuelve a un modelo del pasado en el que los investigadores eran contratados en precario", ha explicado Morant, quien ha expresado su confianza en "tumbarla" en el Congreso.

"Se me caería la cara de vergüenza que ahora que los políticos tendrían que estar a la altura de sus circunstancias no le estemos por una cuestión de tacticismo", ha añadido Morant. Por ello, ha pedido "reflexión" a todos los partidos que apoyaron la enmienda para "que no se acojan al modelo del pasado del PP y corrijan ese voto en el Congreso de los Diputados".