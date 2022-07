Portaltic.-La venta oficial del Nothing Phone (1) arranca hoy en España tras registrar más de 200.000 reservas

Nothing Phone (1) NOTHING (NOTHING/Europa Press)

MADRID, 21 (Portaltic/EP)

El nuevo móvil de Nothing se ha puesto a la venta esta mañana en nothing.tech y en las webs y espacios físicos de los principales 'partners' de la marca, entre los que se encuentran Amazon (amazon.es), El Corte Inglés (online y en tiendas), Fnac (online y en tiendas), MediaMarkt (online), PCComponentes, WOW Concept y el operador Másmóvil (online y en tiendas).

Con la innovadora interfaz Glyph (que permite personalizar las notificaciones con patrones de luz en la parte trasera del móvil), una cámara dual de 50MP, el sistema operativo Nothing OS refinado, pantalla OLED de 120Hz y un procesador Snapdragon 778G+ co-desarrollado conjuntamente con Qualcomm, Nothing Phone (1) busca ofrecer a los usuarios "velocidad y una experiencia fluida" desde 469 euros.

El Nothing Phone (1) cuenta con carga rápida y carga inalámbrica. El usuario puede conseguir 18 horas de uso con cada carga y dos días en 'stand by'. Alcanza el 50 por ciento de batería en solo 30 minutos de carga, mientras que los accesorios con carga inversa, como los Nothing Ear (1), se cargarán a 5W. La bobina de carga inalámbrica se iluminará gracias a la interfaz Glyph para indicar que se está realizando la carga inalámbrica o inversa.

Los 'smartphones' están disponibles en tres configuraciones diferentes, partiendo de los 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento, un modelo que estarán disponible solo en color negro por 469 euros. También podrá comprarse con 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 499 y en la versión más 'premium' (12GB/256GB), que sale a la venta por 549 euros y cuyos envíos se harían a finales de verano. Estos dos últimos modelos están disponibles tanto en color negro como en blanco.

"Diseñamos Phone (1) con el fin de que fuese un producto del que nos sintiésemos orgullosos de compartir con amigos y familiares", afirma Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing. "Esta simple base nos ayudó a desviarnos de un camino ya deteriorado, sentir y guiarnos por nuestro instinto y crear una experiencia que, con suerte, marque el comienzo de un cambio en una industria estancada", apostilla.