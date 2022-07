Boric valora el "carácter democrático" de la nueva Constitución e insinúa que se ha hecho "a puertas abiertas"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Desde Peñalolén, una comuna en el sur de Santiago de Chile, Boric ha asistido al lanzamiento de una campaña de información sobre el nuevo texto constitucional, insinuando que, a diferencia de la anterior Constitución, la nueva se ha realizado "con participación en las comunas, en los barrios y en las poblaciones".

"Porque Chile resuelve sus problemas con más democracia, no con menos, y eso es algo de lo que estamos profundamente orgullosos. Y lo hace no desde reuniones a puerta cerrada, no desde comités donde entran tan solo unos pocos, sino con participación en las comunas, en los barrios y en las poblaciones", ha aseverado el mandatario chileno durante una rueda de prensa.

Por otra parte, el presidente de Chile ha detallado la intención de su Ejecutivo de entregar una copia de la Constitución, ya sea digital o en físico, a todos los ciudadanos del país. De este modo, según Boric, se busca que "todos los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre voten en conciencia".

"Nos estamos preocupando de que todos los chilenos y chilenas puedan tener acceso al texto. Ya sea vía digital o mediante la entrega física del mismo (...) Porque tenemos la convicción y el deber de que todos los chilenos y chilenas el próximo 4 de septiembre voten en conciencia, voten informados, sean parte de la historia que estamos haciendo", ha agregado el presidente chileno.

Asimismo, Boric ha asegurado que ambas alternativas del voto al texto constitucional, tanto su aprobación como su rechazo "son legítimas", y ha subrayado que lo importante es que "estén fundadas en conocer el texto".

"Les invito a que todos enfrentemos juntos un debate con altura de miras. No permitamos que las mentiras se impongan. Acá hemos escuchado muchas veces cosas que no tienen que ver con la realidad. Por eso es importante que la gente conozca el texto, que puedan comparan con respecto de lo que hay hoy y la propuesta", ha expresado el jefe de Estado de Chile.

"En eso estamos. Estamos contentos, estamos motivados, dando cuenta de lo que significa este proceso para la historia de Chile", ha agregado.