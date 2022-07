Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España

ARGENTINA

1.- “Boulevard. Después de él” - Flor Salvador

2.- “Heartstopper” - Alice Oseman

3.- “Aniquilación” - Michel Houellebecq

4.- “El hechizo del agua” - Florencia Bonelli

5.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

6.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

7.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

8.- “Heartstopper 2” - Alice Oseman

9.- “Boulevard. La versión de Flor” - Flor Salvador

10.- “Las palabras justas” - Milena Busquets

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La naturaleza del deseo” - Carla Guelfenbein

2.- “Así hablaba Zaratustra” - Friedrich Nietzsche

3.- “La hipótesis del amor” - Ali Hazelwood

4.- “El caso Alaska Sanders” - Joël Dicker

5.- “Las costureras de Auschwitz” - Lucy Adlington

6.- “Romper el círculo” - Colleen Hoover

7.- “Roma soy yo” - Santiago Posteguillo

8.- “1984” - George Orwell

9.- “Boulevard. La versión de Flor” - Flor M. Salvador

10.- “El necronomicón” - H.P. Lovecraft

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Todas esas cosas que te diré mañana” - Elísabet Benavent

2.- “El caso Alaska Sanders” - Joël Dicker

3.- “Adiós, pequeño” - Máximo Huerta

4.- “El libro negro de las horas” - Eva García Sáenz de Urturi

5.- “Aniquilación” - Michel Houellebecq

6.- “Flores y dinamita” - Bebi Fernández

7.- “La ladrona de huesos” - Manuel Loureiro

8.- “La cuenta atrás para el verano” - La Vecina Rubia

9.- “Todo lo que somos juntos” - Alice Kellen

10.- “El libro negro de las horas” (Tapa dura) - Eva García Sáenz de Urturi

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “The 6:20 Man” - David Baldacci

2.- “The It Girl” - Ruth Ware

3.- “The Hotel Nantucket” - Elin Hilderbrand

4.- “Sparring Partners” - John Grisham

5.- “Rising Tiger” - Brad Thor

6.- “The Best Is Yet to Come” - Debbie Macomber

7.- “Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow” - Gabrielle Zevin

8.- “Escape” - John Grisham

9.- “Lore Olympus, Vol. 2” - Rachel Smythe

10.- “Suspects” - Danielle Steel

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “La biblioteca de la medianoche” - Matt Haig

2.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

3.- “Boulevard. La versión de Flor” - Flor M. Salvador

4.- Paquete “Heartstopper” - Alice Oseman

5.- “Violeta” - Isabel Allende

6.- “Antes de diciembre” - Joana Marcús

7.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

8.- “Roma soy yo” - Santiago Posteguillo

9.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

10.- “Rojo, blanco y sangre azul” - Casey McQuiston

(Fuente: Librerías Gandhi)