Ciclismo.-Van Aert vuela en la crono del Tour y Vingegaard somete a Pogacar en la última batalla

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

Por tercer año consecutivo, el Tour vivió una crono individual el último sábado de carrera. Precisamente, Pogacar se mostró al mundo entero en 2020 para descabalgar a su compatriota Primoz Roglic en La Planche des Belles Filles y conseguir afianzar su primera ronda francesa.

El esloveno, a tres minutos y 21 segundos de Vingegaard, no pudo repetir una hazaña prácticamente imposible, aunque lo intentó hasta el último momento sin éxito y no vestirá el amarillo por tercera vez en los Campos Elíseos. Así, el de Jumbo no dio el brazo a torcer sin perdonar ni un segundo de la general ante su rival. De hecho, aumentó 19 segundos la ventaja ante Pogacar, quien acabó la Contrarreloj en tercer lugar.