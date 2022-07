México expide por primera vez curp a persona no binaria

La persona conocida como JJ logró obtener su curp como persona no binaria. (Renapo)

El Registro Nacional de Población (Renapo) emitió la primera Clave Única de Registro de Población (CURP) en donde se reconoce la identidad no binaria (NB).

A través de las redes sociales, la Clínica de Litigio Penal del ITAM compartió el caso de JJ, quien obtuvo este documento de identidad en la Ciudad de México.

El grupo especializado del ITAM puntualizó que este logro fue posible gracias a modificaciones del Renapo en su sistema y registro de búsqueda.

Además señalaron que el reconocimiento de la identidad no binaria en la CURP es un paso importante para este sector de la población en México. Sin embargo, no se puede quedar en un caso excepcional y desearon que pronto sea algo posible para todas las personas no binarias.

“El RENAPO emitió la primera CURP de una persona de género no binario en México, realizando las modificaciones necesarias en su sistema y su registro de búsqueda. Esperamos que pronto estas modificaciones puedan ser accesibles para las demás personas no binarias”, apuntó la dependencia.

Derivado del seguimiento del caso de JJ, persona no binarie, extendemos este comunicado. #RENAPO #DíaDeLaVisibilidadNoBinarie #TodosLosDerechosParaTodes Posted by Clínica De Litigio Penal Itam on Friday, July 15, 2022

Cabe recordar que la primera persona no binaria reconocida en el país fue Fausto Martínez, originario del municipio de Celaya, y su acta de nacimiento corregida fue expedida por la Dirección General del Registro Civil del Estado de Guanajuato en febrero de este año. La expedición del acta de nacimiento fue posible gracias a una demanda de amparo promovida por la asociación Amicus.

En marzo de este año, Edie Galván logró ser la primera persona en Nuevo León en tener acta de nacimiento con género no binario, con el apoyo de la asociación El Clóset LGBT.

¿Qué es la Identidad no binaria?

Las personas no binarias son aquellas que no se identifican únicamente como mujer o como hombre. Algunas de las personas se identifican con ambos géneros, o con ninguno, pues simplemente están fuera del binarismo.

Al respecto, Hola amigue, un colectivo mexicano, explica que las personas no binarias no necesariamente tienen un aspecto andrógino, sino que viven fuera de ser hombre o mujer, de lo masculino y lo femenino.