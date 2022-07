Alegría dice que el Gobierno es consciente del "cabreo e incertidumbre" por el Covid y la guerra

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La nueva portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha asegurado que desde el Gobierno son "perfectamente conscientes de esa situación de cabreo e incertidumbre" de la ciudadanía después de la pandemia del Covid-19 y por las consecuencias de la guerra en Ucrania.

En una entrevista en el diario 'El Periódico' este domingo recogida por Europa Press, ha detallado que la cumbre de la OTAN y el debate sobre el estado de la nación han demostrado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también es "consciente del cabreo de la ciudadanía".

Por otro lado, ha asegurado que ser la nueva portavoz del PSOE es un honor y un enorme privilegio que asume tras 23 años militando en el partido, y defiende que los compañeros que la han precedido y ella misma intentan dar lo mejor y aportar su "granito de arena en beneficio de este proyecto y partido".

Ha detallado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le pidió que desempeñara el cargo con claridad, tenacidad, desde la cercanía y de manera pedagógica, pero también con "contundencia a la hora de denunciar las mentiras y los insultos de la oposición".

PSOE Y GOBIERNO, LEJOS DEL "CATASTROFISMO" DEL PP

Si bien ha considerado que en ocasiones al Gobierno le ha faltado saber explicar el contenido de algunas decisiones o comunicarlas de manera más clara y pedagógica, ha advertido de que esta ha sido una legislatura difícil y de que al Gobierno y al PSOE no se les va a encontrar "en el catastrofismo al que algunos, como el PP", les quieren llevar, según ella.

Para Alegría, las medidas planteadas por el Gobierno desde el principio de la legislatura y de la pandemia del Covid-19 "solo han tenido un objetivo, que es proteger a la gente de a pie y poner medidas para generar ese escudo social".

"Tras la crisis de 2008 las recetas no fueron las mismas, y esto hay que explicarlo y recordarlo", ha recalcado Alegría, que ha dicho que gobernar no es fácil porque conlleva arriesgarse y tomar decisiones, y asegura que lo que no hará el Gobierno en ningún caso es permanecer inmóvil ante las dificultades.

Preguntada por si las discrepancias dentro del Gobierno desmovilizan a la izquierda, ha respondido recordando que este es el primer Gobierno de coalición de toda la historia democrática, por lo que "es posible que haya debate, y es lícito, lógico y hasta sano".

ACUSA AL PP DE UTILIZAR LA LENGUA "PARA CRISPAR"

Sobre el castellano en las aulas de Catalunya, ha destacado la suerte que considera que tienen los jóvenes que se están educando en comunidades autónomas con una lengua cooficial, aunque ha recalcado la importancia de cumplir "las sentencias en este país, y más cuando son sentencias firmes".

"Es evidente que el PP ha utilizado también este tema, esta cuestión identitaria, para dividirnos, para crispar", ha sostenido, y ha tachado de indignante que se utilice la lengua, dice, como arma arrojadiza para dividir a la sociedad.

"No deja de ser curioso que las críticas que hace el PP sobre la cuestión de la lengua se concentren en Catalunya, en Valencia, Baleares o Euskadi. ¿Y qué pasa, que en Galicia no? Es casualidad que sea la única comunidad autónoma donde gobierna el PP", ha añadido.