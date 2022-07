“Aunque les dé coraje, ni en petróleo ni en energía se negocia patriotismo”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que México defenderá su soberanía en materia energética después de la solicitud de consulta de disputas por violaciones al Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por obstaculizar la operación de las empresas de ambos países y darle preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la conclusión de su gira por el estado de Nayarit, donde supervisó los trabajos en la hidroeléctrica “El Cajón” y la realización de caminos, AMLO indicó que los reclamos del gobierno de Joe Biden y Justin Trudeau se deben al fin de los privilegios hacia las compañías después de su llegada al gobierno y la fortaleza de las empresas estatales.

Además, resaltó que en estas acciones a favor de los particulares extranjeros, algunas de las instalaciones energéticas del país se vieron afectadas, por lo que su administración ha revertido el actuar de los anteriores gobiernos.

“Estas hidroeléctricas estaban subutlizadas porque no querían que la CFE produjera energía, no ‘turbinaban’, le daban preferencia a las empresas extranjeras, por eso es la llamada consulta de Estados Unidos y Canadá. Nosotros no vamos a ceder porque es un asunto de principios, de soberanía”, aseveró el mandatario en el video.

Terminamos la gira de tres días por Nayarit; estamos casi al 100 en médicos y especialistas. Así será en todo el país. Agradecemos al pueblo y al gobierno cubano su apoyo.

Asimismo, se refirió a los opositores de su gobierno, los “conservadores”, quienes, recalcó, están más preocupados por la actuación de CFE y Pemex que los propios gobiernos que solicitaron las consultas en el tema energético.

“El patriotismo no se negocia, son principios irrenunciables, ni en el petróleo ni en la industria eléctrica aunque les dé coraje. No pierden la maña de rendirse, de someterse, de hincarse frente a los extranjeros como le hicieron cuando fueron a buscar a Santa Anna, a Maximiliano, siempre actúan como traidores a la patria”.

En cuanto al destino de los recursos de las anteriores administraciones, López Obrador explicó que la justificación de las “energías limpias” se utilizó para robarle a la población, mientras bautizaron que las energías producidas por Pemex o CFE eran sucias.

Controversia por T-MEC pone a AMLO bajo la lupa

Tanto el gobierno de Estados Unidos como el de Canadá criticaron la operación de la industria eléctrica y energética en México, en favor de CFE y Pemex, una violación al T-MEC que puso en marcha el capítulo 31 del acuerdo comercial por atentar contra la libre competencia y la generación de energías limpias.

Después de la recepción de las solicitudes, los gobiernos tendrán 75 días para negociar y, de no llegar a un acuerdo, se solicitará a un panel que tome una determinación conforme a los hechos.

