Podemos exige elevar el techo de gasto para unos PGE expansivos, lanzar ya la reforma fiscal y no subir el gasto militar

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido la necesidad de elevar el techo de gasto para disponer de unos Presupuestos Generales "expansivos" para 2023. También ha marcado como crucial desplegar en ellos una reforma fiscal, pues de ella depende "todo lo demás" como potenciar el gasto social.

Además ha reclamado la aprobación de la nueva Ley de Vivienda y la derogación de la 'Ley Mordaza' antes de iniciar la negociación presupuestaria, y advierte al PSOE de que sería un "error programático e ideológico" pactar "medidas de derechas" con el PP, como el caso del aumento del gasto militar.

Durante una entrevista con Europa Press, Echenique ha señalado que el ala socialista no ha contactado aún con su formación sobre el techo de gasto, pero el grupo confederal tiene claro que debe subir para elevar, a su vez, la inversión pública en medio de otra crisis económica, a raíz de la guerra de Ucrania.

Y es que, según ha argumentado, Europa y España entendieron durante la pandemia que "lo público debía estar ahí" para proteger a la ciudadanía y, ahora, el contexto es "idéntico" y no se debe "debilitar la acción pública", sino desplegar "más inversión" que es perfectamente "viable" si se aumentan los ingresos con esa reforma fiscal progresiva.

De hecho, ha desgranado que España está ocho puntos por debajo de la media europea de recaudación y eso se traduce en una merma de recursos para los servicios públicos entre 80.000 y 90.000 millones. Por tanto, ha llamado a superar esa norma económica "muy perversa" que postula menos inversión pública para cuadrar las cuentas cuando hay mucho margen para elevar el gasto y reducir la deuda a la vez, si las grandes empresas y rentas pagan más tributos.

ES UNA EQUIVOCACIÓN "PACTAR MEDIDAS DE DERECHAS" CON EL PP

También ha razonado que la solución a esta crisis "no es aumentar el gasto militar" y tratarán de convencer al PSOE de que "no es una medida sensata", porque España "no está en guerra" sino sufre los efectos económicos del conflicto bélico en Ucrania.

Cuestionado sobre si podrían exigir más gasto social a cambio de elevar el presupuesto de Defensa, el portavoz del grupo confederal ha razonado que "es verdad que matemáticamente hablando se puede aumentar ambas cosas, es obvio", pero al mismo tiempo "es obvio también que si no aumentas el gasto militar puedes aumentar más el gasto social".

Como ya trasladó al propio Sánchez durante el Debate sobre la Nación, sería una equivocación "tomar medidas de derechas pactándolas con el PP", pero además es un doble "error" darle "carta de naturaleza de partido de Estado" cuando lleva bloqueando tres años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y legitima a una formación que "está comprando un montón de ideas de extrema derecha". "Mantener la ficción de que Feijóo es moderado es negativo porque es una mentira", ha lanzado Echenique.

DESBLOQUEAR VIVIENDA Y LA LEY MORDAZA

Por otro lado, ha indicado que "nadie entiende" que aún no estén aprobadas la derogación de la 'Ley Mordaza' y la futura normativa de vivienda, que deberían desbloquearse "inmediatamente" antes de los presupuestos.

Sobre el primer caso, ha apuntado que no están lejos del acuerdo final para terminar con esta ley "infame" y "represiva" aprobada por el PP pero que lleva más tiempo desde la moción de censura al expresidente Mariano Rajoy, aunque hay algunos "escollos" que solventar.

Entre los elementos que demanda el espacio confederal y otros socios parlamentarios, ha citado la necesidad de revisar la sanción por falta de respeto a los agentes policiales porque ahora es "ambigua" y puede utilizarse "para poner multas cuando alguien mira mal a un Policía", o la responsabilidad jurídica de los convocantes de manifestaciones cuando se producen altercados.

En vivienda, Echenique ha recalcado que aspiran a reducir la 'vacatio legis' a la hora de aplicar la regulación de precios del alquiler, que la Sareb ceda sus pisos al parque social de las administraciones públicas y prohibir de forma permanente los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional. "Son cosas razonables (...) no estamos pidiendo la luna", ha exhortado Echenique.

Asimismo, ha deslizado que posiblemente planteen en la negociación presupuestaria endurecer diez puntos el Impuesto sobre Sociedades a los grandes supermercados y financiar con esta recaudación adicional un cheque de ayuda a la cesta de la compra para las familias o aplicar el IVA en las universidades privadas con ánimo de lucro, acabando con la exención que ahora disfrutan.

Sobre todo porque son "buenas ideas" y por eso las plantearon en las propuestas de resolución en el marco del Debate sobre el Estado de la Nación, que el PSOE no respaldó, aunque el elemento fundamental es conseguir una reforma fiscal "valiente" y un aumento presupuestario de las partidas sociales. "Todo lo demás se puede hablar", ha deslizado.

DEFIENDE INHABILITAR A CONSTRUCTORAS MULTADAS POR LA CNMC

También ha tildado de "gravísimo" las multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

En este sentido, ha denunciado que estas compañías han buscado "sacar más dinero" de la administración que dejan de ir a sanidad y educación, por lo que apoya la prohibición de contratar con estas empresas que ya recoge el organismo regulador.

No obstante, ha recalcado que aunque esa posibilidad existe, es un proceso que se dilata aunque defiende que no es "no es mala idea" que esas inhabilitaciones para contratar con el sector público se aceleren. Por ello, abre la posibilidad a formalizar algún tipo de iniciativa parlamentaria al respecto.

PIDE MÁS DIÁLOGO PARA LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

A su vez, ha pedido al PSOE dialogar más en el seno de la coalición sobre el anteproyecto de la nueva ley de Secretos Oficiales. "Me consta que se está hablando a nivel de Gobierno, aunque también me consta que se debería hablar más. Creo que con esto queda claro lo que está ocurriendo", ha relatado.

De esta forma, ha instado a emular a los países más modernos en esta materia y ha explicado que su formación rechaza el modelo de que "por defecto" los documentos sean materia reservada y se publiquen cuando "el Gobierno así lo dice". Desde su punto de vista, debería ser "al revés": "Ser por defecto públicos la mayoría y clasificarse por un acto expreso del Gobierno".

También ha defendido que el periodo de desclasificación automática de dicha información "tiene que bajar", dado que no puede plantearse periodos de "cuatro o cinco décadas" sino a ir a plazos entre 20 o 15 años, que es un periodo "razonable".

"Creo que nuestro país es mayor de edad para conocer lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer desde estamentos gubernamentales. Y siempre que se desclasifican documentos se garantiza la seguridad de los agentes, las operaciones en marcha, se tacha lo que no se tiene que conocer para no poder en peligro a las Fuerzas y Seguridad del Estado", ha remachado para sentenciar que la regulación de los Secretos Oficiales se puede "hacer bien" y no con una "ley franquista como la que tenemos ahora".