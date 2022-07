PAN acusa a AMLO de “defender dictaduras” tras la llegada de médicos cubanos a México

Tras la llegada del primer grupo de 60 médicos cubanos que trabajarán en México, el PAN aseguró que no hay ninguna evidencia de que esas personas sean profesionales de la salud y reiteró que el convenio firmado entre México y Cuba para traer a esos “presuntos especialistas” no es más que una manera de financiar a la dictadura de la isla.

En conferencia de prensa virtual, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que es “realmente insultante” para toda la comunidad médica nacional la contratación de supuestos médicos de Cuba cuando en México tenemos personal médico “que está listo, preparado y esperando una oportunidad laboral”.

“No sabemos primero si realmente son médicos, si realmente tienen la capacidad para tratar a enfermos, pero lo que sí sabemos es que son tratados como esclavos porque el dinero no es para ellos sino para el dictador (Miguel) Díaz Canel, de Cuba, y ya en esto quedó muy claro que López Obrador defiende dictaduras, países autocráticos no democráticos”, denunció.

Cortés Mendoza responsabilizó a López Obrador de “tráfico de personas con fines de explotación laboral” y advirtió que “habrá que ver si estos supuestos médicos realmente están haciendo trabajos de salud o están haciendo política”.

Dijo que el PAN exige información que acredite primero si son médicos, cuánto se les paga, cuántas horas va a laborar, a cuánta gente están atendiendo, “información respecto de esta decisión política del presidente que vulnera el derecho a tener un trabajo de los médicos mexicanos”.

Por su parte, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, aseguró que “son falsos médicos cubanos” los que están llegando a nuestro país, y reveló que el costo de cada uno de ellos será de casi 146 mil pesos mensuales.

“Yo podría prácticamente afirmar que estas personas que vinieron, a los cuales respeto por su condición de persona, no son médicos. No hay un solo documento que acredite su condición de un profesional de la salud que puede estar aquí”, puntualizó.

“Estamos hablando de 437 mil pesos por médico por tres meses, equivale a 145 mil pesos por cada médico cubano en nuestro país, pues de qué son los médicos, qué es lo que vienen a hacer, no es posible que nos quieran ver la cara así.

Es un financiamiento descarado, ilegal, absurdo, a otro país simplemente para intentar ayudarlo. No hay forma de que se pueda justificar (…) pero además, traerlos a ese precio es un verdadero descaro, 145 mil 796 pesos por cada médico al mes, eso no puede ser, no se puede permitir”, subrayó.

