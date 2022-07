Detienen en Puerto Escondido a Jorge Winckler, ex fiscal de Veracruz

Lue de estar tres años prófugo de la justicia, autoridades ministeriales confirmaron este lunes 25 de julio la detención de Jorge Winckler Ortiz, ex fiscal de Veracruz quién será juzgado por al menos tres delitos, entre ellos el de desaparición forzada de personas.

El ex abogado particular de Miguel Ángel Yunes Linares fue aprehendido hace unas horas en el municipio de Puerto Escondido, Oaxaca y se espera que en las próximas horas sea presentado ante autoridades veracruzanas donde será formal mente imputado.

La última aparición pública de Jorge Winckler fue el 3 de septiembre de 2019. Minutos antes, diputados locales determinaron separarlo de manera definitiva como fiscal debido a que no había acreditado los exámenes de control y confianza.

¿De qué se le acusa a Jorge Winckler?

Al ex fiscal general del estado se le investiga por al menos tres delitos, dos del fuero común y uno más del orden federal. El 21 de septiembre de 2019, un juez de distrito juró una orden en contra de Winckler y a cinco de sus subalternos, entre ellos Marcos Even Torres y Luis Eduardo Coronel Gamboa.

La orden de aprehensión también involucra a los expolicías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García y Uriel Rodrigo González. Los cinco son acusados del delito de desaparición forzada en contra de Francisco N, exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, titular de la FGE durante el sexenio de Javier Duarte.