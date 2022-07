Sindicato MLB encara fecha límite para draft internacional

El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, toma la palabra durante el draft de Grandes Ligas de 2022, el domingo 17 de julio de 2022, en Los Ángeles. (AP Foto/Jae C. Hong) AP (Jae C. Hong/AP)

NUEVA YORK (AP) — Grandes Ligas hizo lo que se denominó como una “oferta final” para un draft internacional, aumentando el domingo el dinero propuesto para el primer año en 2024 en 10 millones de dólares para alcanzar los 191 millones.

La medida se toma un día después que el sindicato de peloteros hizo una propuesta que se mantuvo en 260 millones de dólares y dejó a las partes separadas de cara la fecha límite del lunes a la medianoche —hora del este de Estados Unidos— para alcanzar un acuerdo.

Debido a que en el acuerdo del paro patronal de marzo se vinculó un draft internacional con la eliminación de la compensación directa por selección de draft para agentes libres calificados, estas negociaciones comenzarán a determinar el mercado para un grupo de agentes libres que incluyen a Anthony Rizzo, J.D. Martínez, Chris Sale y Charlie Morton.

Si bien la pérdida de selecciones de draft no ha inhibido a los equipos de ir tras los principales agentes libres desde que este sistema comenzó en 2012 —el grupo de este año incluye a Aaron Judge, Jacob deGrom y Trea Turner— un nivel ligeramente menor se ha visto afectado. Craig Kimbrel y Dallas Keuchel retrasaron firmar en 2019 hasta junio, después de que la compensación de selección de draft ya no estaba adjunta.

“Queremos hacer lo que sea necesario para que esos jugadores estén seguros de obtener buenos acuerdos y contratos”, dijo el domingo el campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, integrante del subcomité ejecutivo de ocho integrantes. “Pero también nos queremos asegurar que quienes estén entrando al juego sean atendidos y puestos en una buena situación”.

Las negociaciones fueron reveladas a The Associated Press por dos personas con conocimiento de las pláticas, que hablaron en condición de anonimato debido a que comentarios públicos no fueron autorizados.

MLB propuso el 28 de julio del año pasado que el draft internacional de 2024 incluyera el gasto de 181 millones para los 600 principales jugadores y 190 millones en total, frente de los 166 millones en el periodo de firma de 2021. La propuesta contenía espacios rígidos, que para 2024 asignarían 5.512.500 millones para el principal prospecto hasta 2.625.000 para el décimo global.

Los jugadores esperaron hasta inicios de julio para hacer una contraoferta. Propusieron un draft que designara 260 millones para el periodo de firma de 2024, con los equipos teniendo que garantizar valores de posición mientras tenían la flexibilidad de excederlos dentro de los grupos de bonificación, comentaron las personas.

El sindicato estima que el gasto en el draft amateur será por encima de 300 millones en 2024. Los jugadores también propusieron un acuerdo que incluye una cantidad garantizada de trabajos y firmas para peloteros amateurs internacionales.