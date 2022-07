Que el alza de precios no eche a perder tus vacaciones de verano

Las vacaciones de verano representan el mejor momento de viaje para miles de mexicanos, quienes están en busca de un paquete de servicios turísticos al menor precio; el cual les permita dar la vuelta a los altos niveles de inflación o actual aumento de precios.

Te puede interesar: Inflación arruina vacaciones de verano de 50% de los mexicanos

La coach en finanzas, Sandra Huerta, explicó que “planear para gastar menos” es el reto número uno de quienes desean o tienen previsto tomarse unos días de descanso o diversión en lo que resta de julio y las cuatro semanas de agosto.

Indicó que el comportamiento y hábitos de gasto de los mexicanos arrojan que siete de cada 10 viajeros reservan o contratan los servicios de transporte, hospedaje y recorridos hasta el último momento; dos o tres días antes de tomar los días que tienen disponibles.

La especialista refirió que esta “mala costumbre de no planear” hace que los viajeros y sus familias desembolsen más de lo previsto, se endeudan y contraten paquetes o actividades que nunca van utilizar; pero que al final representa un cargo más en su tarjeta de crédito.

“La euforia por disfrutar de la playa, el impulso irracional de aprovechar las ofertas, los meses sin intereses y el desconocimiento de lo que en realidad contrataron provocan que 70% de los turistas gasten, al menos, 30% más de lo planeado o de lo que pueden pagar.

“Lo peor es que ni se acordaron de la inflación, ni de la necesidad de comparar precios para elegir el menor precio, ni de que en esta temporada existen campañas en los buscadores de viajes de Internet, que ofrecen entre 10% y 70% de descuento”, apuntó la especialista.

Primeros pasos contra la inflación

Edgar Soberanes, director de reservaciones de una agencia de viajes global, explicó que reservar desde hoy, no irse con la primera oferta y revisar la capacidad de pago, son los tres primeros pasos para desactivar las presiones de la inflación y aprovechar las vacaciones de verano.

Indicó que consultar, comparar y contratar los servicios de transporte y hospedaje representa más de la mitad de la planeación de cualquier periodo vacacional; porque sin estos dos elementos “no puede haber ningún paseo seguro”.

Puedes revisar: Sears celebra su 75 aniversario en grande

Lo segundo, refirió Edgar Soberanes, es no dejarse impresionar por las primeras ofertas disponibles en Internet o realizar pagos por impulso, pensando que si no toman ese descuento, ya no habrá otro mejor.

“Como no revisan a fondo, eligen hotel, boletos o paquetes sin conocer el precio real; y eso sucede, porque dan como valida la primera tarifa y descuento que ven. Pero no consultan si la promoción incluye impuestos, cargos por reservación, equipaje adicional u cambios de horario.

Soberanes indicó que el tercer paso contra la inflación implica hacer una revisión de la capacidad de pago; lo cual implica determinar qué porcentaje de ingreso mensual está comprometido: desde alimentos, servicios básicos y deudas, hasta las cuentas que deben liquidar al regreso del viaje, para determinar si pagas en efectivo o a crédito.

“Si no revisan estos tres pasos será muy difícil vencer la inflación, porque no comparan precios, se van con el paquete más caro; no planean y comprometen los gastos básicos, que siguen aumentando de precio por consecuencia de la pandemia o el impacto económico de la guerra en Ucrania”, apuntó.

Tips para no gastar tanto en estas vacaciones

Comparar precios, analizar las ofertas existentes y revisar tu capacidad de pago son tres herramientas eficaces contra la inflación. (Cuartoscuro)

Para aprovechar hasta el último peso disponible y no gastar tanto en tus vacaciones de verano, los especialistas en finanzas personales te recomiendan:

Fija tu presupuesto y piensa el objetivo de tus vacaciones: descanso individual, esparcimiento familiar, paseo cultural, ecoturismo, excursiones o deportes extremos. Según la actividad es la disponibilidad y costos que debes liquidar. Reserva desde hoy; no dejes pasar más tiempo. Recuerda que las tarifas aumentan 15% y 40% por cada día que se acerque la fecha de tu salida. Según tu presupuesto y número de paseantes, determina los días de viaje. Si cuentas con 10 mil pesos y requieres dos mil 500 diarios, planea una estancia de cuatro jornadas. Elige un hotel que se ajuste a tus necesidades; algunos de tres o cuatro estrellas tienen los mismos servicios que uno cinco, pero con tarifas entre 20 y 30% más baratas. Confirma tu itinerario: fecha de salida, retorno, hotel y servicios que hayas contratado. Cualquier cambio en la materia cuesta entre 10 y 15% del total de la compra. Solicita que los boletos de avión sean para el día previo y posterior al inicio y fin de las vacaciones, respectivamente. Ello economiza las tarifas de 15 a 20%. Busca paquetes todo incluido para ahorrar hasta 30%, respecto a los costos unitarios. Pregunta por las condiciones, requisitos y restricciones que pone el proveedor. Elige la forma de pago que más te convenga: trata de liquidar la mayor cantidad en efectivo o con tus ahorros; también puedes aprovechar las ofertas de la temporada: meses sin intereses o descuentos. Si no tienes capital suficiente, hay dos opciones: usar una tarjeta de crédito de forma responsable o aplazar y planear de forma anticipada tu viaje para las vacaciones de fin de año.

Sigue leyendo en Publimetro: