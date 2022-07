CAF invierte en la española Unblur para impulsar el sector 'Govtech' en Europa

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La inversión, cuyo importe no ha trascendido, ha sido realizada a través del Fondo de Inversión y Desarrollo Empresarial para apoyar la Pequeña y Mediana Empresa. CAF ha destacado que la operación tiene una relevancia estratégica por ser una de las empresas 'Govtech' más visibles de Europa, con miras a preparar la expansión internacional hacia Latinoamérica en 2024.

La compañía fue fundada en 2016 y actualmente opera en Reino Unido, Dinamarca y Suecia, y en sus planes a corto plazo tiene previsto consolidarse en el mercado europeo, como paso previo a la expansión internacional.

Unblur presta servicios a diversos servicios de bomberos como la London Fire Brigade, Shropshire, Mid and West Wales y Hereford & Worcester Fire and Rescue Service y el Fire Service College. La compañía ha sido reconocida con el premio a la 'mejor startup Govtech' del Govtech Summit, el 'Seal of Excellence' y en 2020 fue adjudicataria del programa EIC Accelerator de la Comisión Europea.

El banco de desarrollo ha explicado que la pandemia aceleró la transformación digital de todas las industrias y sectores, provocando un 'boom' en el sector de las 'Govtech', conformado por empresas que ofrecen soluciones tecnológicas para optimizar la calidad y agilidad de la administración pública. Según CAF, el mercado de las 'Govtech' genera más de 400.000 millones de dólares (394.620 millones de euros) en todo el mundo.