Tenis.-Garbiñe Muguruza se suma al uso sostenible de tecnología de la mano de Grover

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Así, la deportista se convierte en embajadora de la marca y dará a conocer su innovador modelo de alquiler de dispositivos tecnológicos, que ha permitido a sus más de 120.000 usuarios españoles acceder a un modelo de consumo tecnológico alternativo a la compra de productos.

Según la nota, la tenista reafirma su compromiso con el medioambiente a través de un modelo de consumo flexible de tecnología, que se presenta como una alternativa a la adquisición de los dispositivos y que permite a los usuarios "acceder a la tecnología que necesitan durante el tiempo que necesitan, sin necesidad de acumular en casa productos en desuso o anticuados y generar residuos".

Muguruza se mostró "muy identificada" con los valores de la compañía. "Su modelo de negocio basado en el alquiler de tecnología, me permite disponer de muchos dispositivos que utilizo en mi día a día de una forma flexible, cómoda y, sobre todo, comprometida con el medioambiente" destacó. "Es una alegría saber que existen compañías con un propósito claro contra la acumulación de residuos electrónicos como Grover, estoy muy feliz de ser parte de este movimiento como embajadora", añadió.

Por su parte, Sergio Alonso, Head of Growth EMEA de Grover, reconoció que contar con Garbiñe Muguruza como embajadora es "un paso al frente muy importante para la visibilidad" de la empresa. "Es una figura de grandísimo respeto y reconocimiento en nuestro país, con la que compartimos muchos valores en torno al cuidado del medioambiente. Es por ello que estamos encantados de ir de la mano en este proyecto", celebró.

La alianza entre Garbiñe Muguruza y Grover se encuadra dentro de la campaña 'Get It with Grover' de la compañía, de la mano de deportistas como la patinadora neerlandesa Keet Oldenbeuving; el alemán Dominik Gührs, doble campeón del mundo de wakeboarding; y el estadounidense Chris Matthews, conocido como 'Lethal Shooter', entrenador de baloncesto.