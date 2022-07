Carlo Ancelotti: "La Supercopa es del año pasado y tenemos que tener en cuenta a los que ganaron la Champions"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Ha sido un buen partido, mejor que el primero. Hemos tenido dificultades al principio contra un rival bien preparado, sobre todo al principio. Después, el equipo ha jugado bien y de distinta manera a la primera mitad. Hemos controlado más que en la primera parte, hemos estado más abiertos y jugado con más intensidad", subrayó Ancelotti ante los medios.

El italiano indicó que su rival también jugó "un buen partido" y recalcó que el verano "es un buen momento para jugar este tipo de partidos, competitivos y con intensidad". "Físicamente no estábamos al nivel de ellos, pero es bueno para nosotros jugar este tipo de partidos", admitió.

El de Reggiolo vio una segunda mitad "más de 'rock and roll'" debido al cambio de posición de Dani Ceballos y Eduardo Camavinga, que son futbolistas que tienen "energía", y elogió al andaluz al que ve "muy bueno con el balón".

"Benzema está bien, aunque no tenga muchos entrenamientos. Ha vuelto en buena condición, pero tiene que mejorar su condición física. Estamos trabajando mucho y no estamos frescos, pero no es una cosa negativa, es positivo. Después del partido contra la Juventus bajaremos la carga hasta que venga la Supercopa", añadió Ancelotti sobre el delantero francés, autor del 1-1.

También se refirió al belga Eden Hazard, al que deben "intentar dar minutos en estos partidos porque es un gran jugador". "Le necesitamos, creo que ha mejorado su partido comparándolo con el primero", confesó el entrenador madridista.

Además, el italiano aclaró que Aurelien Tchouameni "es un pivote distinto" a Carlos Casemiro, un jugador que "se queda más en la posición". "Tchouameni tiene la calidad para llegar a portería. Con el balón ha mejorado hoy y tras el partido contra el Barcelona le hemos dicho dónde mejorar. Tiene que posicionarse mejor para intentar jugar más rápido", advirtió.

Ancelotti explicó que dio minutos al brasileño Vinicius Tobias porque le parece "muy bueno" y "es muy serio en los entrenamientos", mientras que David Alaba jugó de lateral izquierdo porque quería "probar de central a Rüdiger que lo ha hecho bien con Nacho". "El jugador titular es Mendy, pero si tiene algunos problemas, los dos pueden jugar en esa posición de distinta, Alaba más ofensivo, más controlado Rüdiger. No tendremos problema", detalló.

Finalmente, el entrenador italiano informó que Dani Carvajal, ausente hasta el momento, está "bien" y que su idea es que juegue "una parte" este sábado ante la Juventus, en el último partido de la pretemporada donde ya mirará a la Supercopa de Europa ante el Eintracht. "Tenemos que tener en cuenta a los que han ganado la Champions, la Supercopa es del año pasado y tenemos que terminarlo ganándola. Frente a la Juventus van a jugar más minutos los que creo que van a jugarla", afirmó.