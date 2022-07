Pedro Pascal y David Harbour protagonizarán My Dentist's Murder Trial, nueva serie de HBO

MADRID, 27 (CulturaOcio)

My Dentist's trial, serie basada en hechos reales que prepara HBO, estará protagonizada por Pedro Pascal y David Harbour. Los actores, con importantes papeles en producciones tan populares como The Mandalorian o Stranger Things a sus espaldas, también ejercerán de productores ejecutivos del proyecto.

Según informa Variety, junto a ellos también ejercerán de productores ejecutivos Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Bruce Terris y Molly Allen. Steve Conrad, guionista y director del episodio piloto, y James Lasdun, autor del artículo del New Yorker en el que está basada la serie, también desempeñarán esta función.

My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation (El juicio por asesinato de mi dentista: Adulterio, falsas identidades y una sedación letal) fue publicado en 2017 y narra la historia del Dr. Gilberto Núñez, dentista del Upstate de Nueva York acusado de la muerte de su amigo Thomas Kolman. No hay, de momento, más detalles sobre la serie de HBO.

Harbour, a sus 47 años, lleva apareciendo en Stranger Things interpretando a Jim Hopper desde el comienzo de la serie y se espera que reaparezca para su quinta y última temporada, cuya fecha está todavía por determinar. Otros importantes papeles en su carrera incluyen Escuadrón Suicida, Hellboy 3 o Viuda Negra.

Pedro Pascal, por su parte, protagonizó las dos primeras temporadas de The Mandalorian encarnando a Din Djarin, El Mandaloriano, personaje que también interpretó recientemente en El libro de Boba Fett. Al igual que su ahora compañero Harbour con Stranger Things, está previsto que Pascal regrese para la tercera temporada de The Mandalorian, que verá la luz en 2023. El actor chileno, nacionalizado estadounidense, también ha aparecido en producciones como Mujer Maravilla, Juego de Tronos o Narcos, y protagonizará The Last of Us, serie basada en un videojuego que se estrenará el próximo año, precisamente, en HBO.