Senadores de EEUU afirman que cancelar el viaje de Pelosi a Taiwán supondría ceder la isla a China

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Preguntada sobre si la posible visita de la presidenta de la Cámara de los Comunes a Taiwán es aún solo una hipótesis, Jean-Pierre ha afirmado que es "un tema real", ya que legisladores de los dos partidos están insistiendo en realizar la visita aludiendo a que, si no se hiciera, supondría "una victoria" para China.

En este sentido, la portavoz de la Casa Blanca ha citado las palabras del senador demócrata Robert Menendez: "Si permitimos que los chinos dicten quién puede visitar Taiwán y quién no, entonces ya (hemos) cedido Taiwán a los chinos".

"Así que, ¿hay algo que la Casa Blanca pueda decir en respuesta a esos legisladores que tienen opiniones muy claras sobre lo que significaría que la presidenta de la Cámara retirara su viaje?", ha añadido Jean-Pierre en respuesta, añadiendo que la intención de la Administración Biden es la de dejar hablar a los legisladores por sí mismos.

Sin embargo, la portavoz ha recordado que, tal y como el Gobierno de Estados Unidos hace con cualquier miembro del Congreso que viaja al extranjero, la Casa Blanca proporcionará información de seguridad nacional y de geopolítica sobre lo que está ocurriendo en todo el mundo. "No importa si es Taiwán. No importa a dónde vayan. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha agregado.

Asimismo, ha enfatizado que Pelosi aún no ha anunciado ningún viaje y ha recordado que en el caso que lo haga "no será un viaje". "No voy a adelantarme a su propio anuncio", ha dicho.

El posible viaje destaca las preocupaciones dentro de la Administración Biden sobre los planes de China en Taiwán, ya que Pekín ha intensificado sus acciones agresivas hacia la isla en los últimos meses. Además, funcionarios estadounidenses han expresado su preocupación de que esos movimientos lleven a China a llevar adelanto pasos más agresivos para afirmar su autoridad sobre Taiwán, según la CNN.

Según seis fuentes estadounidenses, el aviso de China es inusualmente enérgico y se sale de los márgenes de las condenas habituales de Pekín a lo que entiende como injerencias norteamericanas sobre su "integridad territorial".

En la tarde de este martes, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, ha advertido de que el Ejército chino no se quedará de brazos cruzados ante la posible visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán.

Según ha destacado Tan, Estados Unidos debe cumplir su promesa de "no apoyar la independencia de Taiwán", con lo que si Washington insiste en la visita de Pelosi a la isla, China actuará de inmediato para socavar cualquier interferencia extranjera o escenario pro-independentista.

"Si la presidenta Pelosi visita Taiwán, violaría gravemente el principio de 'Una sola China' y las estipulaciones de los tres comunicados conjuntos China-Estados Unidos (...) y dañaría gravemente la base política de las relaciones entre China y Estados Unidos", ha incidido Tan.

Las relaciones entre China y Taiwán quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.

El gigante asiático considera a Taiwán como su provincia rebelde, pese a que la isla ha declarado su independencia y cuenta con el apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea.

En este contexto, la posible visita de Pelosi, que podría ocurrir en agosto, tendría un alcance histórico porque sería la primera presidenta de la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos que viaja a Taiwán desde el republicano Newt Gingrich en 1997.