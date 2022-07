Tebas, sobre el conflicto RFEF y LPFF: "Si no se entiende cómo está organizado el fútbol pasan estas cosas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, se refirió al conflicto entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), culpando de la Federación de Luis Rubiales de no "entender" las competencias de las ligas profesionales ni "cómo está organizado" el fútbol español.

"Hay que preguntar a la Federación de Rubiales", dijo Tebas, preguntado por el pique continuo en el fútbol nacional, ahora con los primeros pasos del fútbol femenino como liga profesional. El Consejo Superior de Deportes (CSD) suspendió el martes los sorteos del calendario anunciados desde ambas partes por RFEF y LPFF, por la "presencia de discrepancias".

"Es el sinsentido que llevamos muchos años, de no entender de quién son las competencias de cada uno. Ya vemos que no es un problema de Javier Tebas, es un problema de que no entienden las competencias de las Liga Profesionales", añadió el presidente de LaLiga, a su llegada a la Gala Kick-Off de la temporada 22-23 este miércoles en el centro de Madrid.

Tebas apuntó que el fútbol masculino sufre la misma intromisión por parte de la RFEF. "El fútbol femenino ya es una liga profesional, tiene sus competencias establecidas. Si no se entiende cómo está organizado el fútbol español, y las normas que hay, pasan estas cosas. Insisten en algo que ya en la Liga masculina ya nos han dado la razón, ahora insisten con la Liga femenina", dijo.