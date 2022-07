Tenis.-Pablo Carreño abandera el Gijón Open en su presentación como torneo ATP 250

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Para mí será una oportunidad única jugar en casa delante de mi familia. De hecho, mi abuela podrá verme jugar en persona por primera vez", explicó Carreño en el acto de presentación del torneo, que se jugará del 8 al 16 de octubre en el Palacio de Deportes de La Guía de Gijón.

El campeón de Copa Davis, medallista olímpico y ex 'Top-10' mundial es uno de los primeros cabezas de cartel confirmados junto a Roberto Bautista. De hecho, el número 22 mundial y ganador de seis títulos en el circuito adaptará su calendario para llegar al torneo lo mejor posible.

"Cuando voy a un ATP 250 mi objetivo suele ser ganarlo, y en Gijón con más razón aún. Jugar en casa me va a hacer sentir cosas nuevas, por momentos me ayudará, pero también quizás me ponga más nervioso de lo normal", añadió.

Por su parte, el presidente de la RFET, Miguel Díaz, dio las gracias al Ayuntamiento asturiano por su apuesta por el tenis. "Gijón nos ofrecía una ciudad referente, con un turismo creciente, y este torneo no solo tiene trascendencia en España sino a nivel mundial. Creo que el retorno que va a recibir estará muy por encima de lo que se espera", apuntó.

El máximo responsable del tenis español reconoció la dificultad de conseguir un evento de estas características. "La competencia que teníamos con otras ciudades era importante, pero dijimos al presidente de la ATP que somos una federación 'top' a nivel de resultados y que merecíamos un torneo importante", zanjó.

La alcaldesa, Ana González, destacó el impacto que tendrá el evento. "Gijón entra en un club muy restringido de ciudades que son sede de un evento tan distinguido como este torneo de tenis. Este tipo de grandes acontecimientos no se quedan en lo meramente deportivo, sino que tienen el efecto de darnos a conocer en muchos lugares del mundo que por si solos no seríamos capaces de alcanzar", sentenció.