Trump afirma que quizá se presenta por tercera vez a las elecciones presidenciales

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Me presenté la primera vez y gané. Luego me presenté por segunda vez y lo hice mucho mejor. Obtuvimos millones y millones de votos más (...) Es posible que tengamos que hacerlo de nuevo", ha expresado el exmandatario estadounidense en un discurso durante una cumbre organizada por la ONG Instituto Político América Primero (AFPI, por sus siglas en inglés), según ha recogido 'Politico'.

Durante su primera visita a Washington, la capital del país, desde que dejó la Casa Blanca tras perder las elecciones frente al actual presidente, Joe Biden, Trump ha subrayado su predisposición a debatir la estrategia del Partido Republicano para recuperar la Casa Blanca en dos años.

"Estoy aquí antes que ustedes para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, lo cual creo firmemente que sucederá", ha sostenido el expresidente estadounidense, ha recogido 'The Hill'.

En un discurso de 90 minutos en la cumbre de la ONG Instituto Político América Primero, Trump ha recibido la ovación de legisladores republicanos, exfuncionarios de su gabinete, funcionarios de la administración, así como de donantes y simpatizantes, antes de pronunciar un discurso que se ha centrado en el crimen y sus planes para la seguridad pública.

Aún así, el magnate también ha dedicado algunas palabras sobre la comisión que investiga el asalto al Capitolio, asegurando que la intención del comité es la de dañar su imagen para evitar que "vuelva a trabajar" para el Partido Republicano y sus votantes.

"Realmente quieren dañarme para que ya no pueda volver a trabajar para ustedes, y no creo que eso vaya a suceder", ha dicho Trump sobre el trabajo del comité del 6 de enero, tras lo que ha recibido una ovación de la sala. "Si me quedara en casa y me lo tomara con calma, la persecución de Donald Trump se detendría de inmediato. Se detendría. Pero eso no es lo que haré", ha añadido,

Por otra parte, el exmandatario de Estados Unidos ha arremetido contra la investigación sobre la influencia de Rusia en las elecciones de 2016 que marcó sus primeros días al frente de la Casa Blanca.

Su visita a Washington pone de manifiesto también el cisma entre él y el que fuera su vicepresidente, Mike Pence, al que Trump ha culpado públicamente por negarse a rechazar los resultados electorales en algunos estados clave para el curso de la votación.

Trump ha utilizado sus últimos discursos para seguir hablando de la situación en torno a las elecciones de 2020. Sus apariciones se han centrado, no obstante, en dar apoyo a los candidatos que se presentan a las 'midterm' de noviembre y que le han respaldado durante todo este tiempo.