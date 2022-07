Casa MÉS per Mallorca pide aumentar la fiscalización de las cuentas de la Casa Real

El coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el diputado de MÉS Joan Mas 'Collet'. MÉS (MÉS/Europa Press)

PALMA, 28 (EUROPA PRESS)

A través de la iniciativa, la formación también solicita despenalizar los delitos de injurias y calumnias contra la Monarquía, recuperar el Palacio de Marivent y celebrar un referéndum, entre otros.

En una nota de prensa, MÉS ha subrayado que la visita de los Reyes a Mallorca es, año tras año, "un intento de lavado de cara de una institución arcaica, hoy en día absolutamente desfasada, alejada de la ciudadanía y en los últimos tiempos muy estropeada por los continuos escándalos públicos" a los que se ha visto sometida.

En primer lugar, MÉS ha considerado que dada la trayectoria de la institución es "obvio que es necesario" investigar el origen de la fortuna de los Borbones y las "irregularidades" en las cuentas del rey emérito.

Por ello, han reclamado un cambio legislativo que permita fiscalizar las cuentas de la Casa Real y obligar al jefe de Estado a comparecer ante el Congreso de los Diputados. También, según MÉS, es necesaria una modificación de la Ley General Presupuestaria para que el Gobierno tenga que añadir anexos a los presupuestos para aclarar cuánto dinero de diferentes partidas acaba siendo destinado de forma indirecta a la Jefatura el Estado.

Según el coordinador de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, "es necesario acabar con la impunidad de la familia Borbón de la que el rey emérito ha abusado hasta límites insultantes", a cualquier ciudadano del estado se le ha poder exigir las responsabilidades jurídicas oportunas. "La constitución no puede ser una excusa para tapar la corrupción de la Monarquía", ha añadido.

En segundo lugar, MÉS per Mallorca reclama la urgente despenalización de los delitos de injurias y calumnias. Así, es "vital" para la salud democrática la despenalización de estos delitos, dado que "no es comprensible que la institución de la Corona no pueda ser criticada, cuando la crítica y la sátira a cualquier institución del Estado debería formar parte de la normalidad", ha asegurado el diputado de MÉS Joan Mas 'Collet'.

En tercer lugar, el regreso del Palacio de Marivent. Es obvio y de justicia que la gestión y el uso del Palau debe volver a las instituciones propias de Baleares "con el fin de reparar la situación y cumplir con la voluntad de los Saridakis, la Familia Real debe retronar a las instituciones isleñas el uso de la finca y el Palacio de Marivent", ha expuesto Apesteguia.

Por último, los datos sociológicos, el referéndum o la abdicación. Según 'Collet', la ciudadanía que conforma las diferentes naciones del Estado debe poder elegir sobre el modelo del Estado. Después de décadas de la transición, es necesaria la celebración de un referendum vinculante para decidir el modelo de Estado, entre Monarquía o República.

"Entendemos que el modelo de Estado se encuentra en entredicho, no sólo por las fuerzas políticas republicanas sino por buena parte de la ciudadanía", ha dicho Apesteguia, para después añadir: "En cualquier caso, y ante los bloqueos constantes a la celebración de un referéndum, debería ser el propio monarca quien abdique en favor de una República".

Asimismo, MÉS ha pedido al Gobierno que recupere las encuestas del CIS respecto a la Monarquía, dado que no se pregunta sobre la cuestión desde 2015, y así poder conocer cuál es la opinión de la ciudadanía sobre la institución para celebrar un referéndum vinculante para decidir el modelo de Estado, entre monarquía o república.