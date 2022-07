Lituania anuncia un nuevo paquete de suministros armamentísticos para Ucrania

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Nauseda, quien este jueves se ha reunido con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no ha llegado a Ucrania "con las manos vacías", tal y como recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

"Seguimos haciendo esto ahora (brindar asistencia militar), y tampoco he venido con las manos vacías. Hoy el nuevo paquete es de municiones y diez vehículos blindados", ha anunciado el jefe de Estado lituano en una rueda de prensa conjunta con Zelenski.

En esta línea, Nauseda ha adelantado que Lituania pronto mostrará un sistema de producción propia para la defensa antidrones, algo que, considera, Ucrania necesita enormemente.

Finalmente, el mandatario lituano ha aseverado que Vilna no cesará en su apoyo a Kiev y que la guerra desatada por Rusia no se tornará en algo cotidiano para Lituania. "No permitiremos que otros se olviden de la guerra y se cansen, tanto en Occidente como en Oriente", ha zanjado.