El juez archiva el 'caso niñera' porque "no consta" que nadie de Podemos cuidara de hijos de Montero e Iglesias

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"No solo no consta acreditado que Teresa Arévalo o Gara Santana se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres, se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público", dice Escalonilla en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press.

"Por ello, no acreditado el hecho objeto de investigación, procede acordar el sobreseimiento libre de la presente causa", concluye el titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid.