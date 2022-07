El Papa pide perdón a las víctimas de abusos sexuales cometidos por la Iglesia Católica de Canadá

ROMA, 29 (EUROPA PRESS)

Durante una misa celebrada en la Basílica de Notre-Dame de Québec, en el sureste del país, el pontífice ha dicho que la Iglesia Católica en Canadá está en un nuevo camino después de haber sido herida por algunos de sus miembros.

"Pienso en particular en los abusos sexuales a menores y personas vulnerables, escándalos que requieren una acción firme y un compromiso irreversible", ha expresado Francisco en declaraciones recogidas por 'The Globe and Mail'.

"En estos momentos, podemos hacer poco más que aferrarnos a nuestra sensación de fracaso y preguntar: ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió? ¿Cómo pudo suceder?", ha dicho el Papa, que ha admitido que dichas cuestiones se hacen "con profundo dolor".

En este sentido, Francisco ha perdón a todas las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica de Canadá.

"Junto a ustedes, me gustaría una vez más pedir perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que sentimos deben convertirse en ocasión de conversión: ¡Nunca más!", ha sostenido el pontífice, que ha subrayado que la comunidad cristiana "nunca más puede dejarse contagiar por la idea de que es legítimo emplear formas de coaccionar a otras", ha recogido 'Vatican News'.

Horas antes, el Papa ha celebrado una misa en el Santuario Nacional de Sainte-Anne-de-Beaupré, en la que también ha participado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Allí, un grupo de indígenas ha expuesto una pancarta que decía: "Rescindir la doctrina". De esta manera, han pedido al Papa que emitiera una nueva declaración de la Iglesia Católica sobre la Doctrina del Descubrimiento, según han dicho organizadores de la visita papal a la cadena CBC.

El pontífice ha pedido perdón a los indígenas porque la Iglesia gestionó casi la mitad de las 139 escuelas residenciales donde sufrieron todo tipo de abusos. Aún así, antes de la misa, un grupo de indígenas han desplegado una pancarta en la que pedían al papa en francés "que rescindiera la Doctrina", en referencia a la llamada 'Doctrina del Descubrimiento', una serie de bulas papales en el Siglo XIV por las que se bendecía la colonización y la apropiación de las tierras.

Los indígenas han estado expresando una mezcla de esperanza y escepticismo sobre la visita del Papa, y algunos han dicho este jueves que quieren escuchar sobre las acciones que seguirán a las históricas disculpas del pontífice.