Juan Carlos Escotet (Abanca) avanza que "ahora más que nunca" será necesario apostar por la compra de otras entidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 (EUROPA PRESS)

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, asegura que la entidad sigue "viendo todo tipo de posibilidades" para adquisiciones de otras entidades. "No vemos ningún motivo para cambiar la estrategia, por el contrario, ahora más que nunca, será necesaria", apunta.

"La revisión de oportunidades inorgánicas está en nuestras prioridades y lo seguiremos intentando", ha dejado claro a preguntas de los medios durante la presentación de resultados del primer semestre de Abanca.

En rueda de prensa en Santiago, Juan Carlos Escotet ha indicado que seguirán con la estrategia que "ha demostrado ser ganadora" de crecimiento de negocio sumado a compras de otros bancos.

"En ambientes de alta inflación, el sector bancario no se escapa a las presiones en su estructura de costes que vamos a sufrir todas las empresas, y hay que buscar por la vía de la escala, bien por el crecimiento orgánico o inorgánico, tratar de generar mayor volumen para ser más competitivo", razona.

Recuerda que la actual estrategia de la entidad le ha llevado a "recuperar cuotas de mercado naturales de las cajas gallegas", e incluso se han "batido" las cifras de "los mejores momentos" de las antiguas cajas.

Asimismo, recuerda que las previsiones para 2022 y 2023 son de crecimiento del PIB. "Ojalá no tengamos una situación recesiva", si bien "con la ralentización va a ser más difícil crecer orgánicamente".

Cuestionado acerca de si la entidad sigue interesada en la compra del banco luso EuroBic, el consejero delegado de Abanca, Francisco Botas, se ha limitado a indicar que mantienen "relaciones desde hace dos años" con esa entidad, al tiempo que "el interés en Portugal continúa", "un país donde estamos desarrollando un negocio muy interesante y creciendo a doble dígito".

¿BAJADA DE COMISIONES?

A preguntas sobre si se plantea una disminución de las comisiones implantadas en los últimos años ante un escenario de subida de tipos, Escotet ha reflexionado acerca de "lo que es absolutamente atípico es la aplicación de la política monetaria de los últimos años", que considera "anormal". Pone el ejemplo de "muchos casos de clientes que por su hipoteca han pagado cero interés en los últimos años".

Ahora, se entra "en una fase de normalización", por lo que "dependerá mucho de cuál sea la subida de tipos de interés" y "de cuánto es el margen financiero neto", por lo que si "fuesen lo suficientemente buenos", la "competitividad" del mercado "podría llevar a revisiones de otro tipo de servicios", "pero lo cierto es que los servicios de alto valor que prestan los bancos cada vez requieren más inversiones en tecnología".

El mercado español "es maduro" y "altamente competitivo", dice, por lo que "eso llevará a que se ajusten los precios en la medida que sea necesario y vendrá impuesto por el sector".

CAJEROS EN EL RURAL

En otro orden de asuntos, Francisco Botas también ha dado cuenta de que ya se han implantado "en casi todos los municipios gallegos" los cajeros en el rural. "Estamos muy satisfechos, en nuestro ADN está la presencia en el ámbito rural, desde Abanca Agro lideramos la presencia".

Remarca que Abanca mantiene 141 oficinas en municipios en donde es la única entidad. De este modo, cifra en "un 99,8%" la tasa de gallegos que tienen un punto de acceso bancario.

Sobre este extremo, Botas informa de que hay cobertura bancaria en un 95,8% de los municipios gallegos, "cuando esta cifra en el resto del territorio nacional está en el 46%".

SOCIO PARA NUEVA PESCANOVA

Por otra parte, Juan Carlos Escotet ha insistido en que "siempre" han buscado un socio "con vocación de largo plazo" para Nueva Pescanova, "con capacidad de agregar valor en la sociedad" y que permita retener "un porcentaje significativo en la participación" para asegurar "el sostenimiento del empleo y la actividad empresarial en Galicia". Remarca que se está en "ese proceso", si bien "no es una decisión que se pueda tomar en el corto plazo".

"Eso no va a ocurrir o no se deberá de concretar hasta que no ratifiquemos los buenos resultados que han venido ocurriendo". Valora que "el ejercicio 21-22 ha sido un muy buen año para la empresa", con niveles de venta "récord". "Esos resultados habrá que ratificarlos en el 22-23, como todo apunta que va a ocurrir".

FUTURO DEL DÉPOR

En relación al compromiso de Abanca con el Dépor, Escotet compromete la "apuesta estratégica" de Abanca con "cualquiera" de sus participadas. "Mantenemos la política como siempre ha sido costumbre en esta casa", subraya, "nuestras participadas siempre han estado debidamente dotadas", con personal "suficientemente competitivo para sacarlas adelante". "Yo confío en que en el caso del Deportivo eso será lo que va a ocurrir", ha apostillado.

"Evito hablar de las cosas que no sé, y yo de fútbol no sé", ha afirmado sonriendo. Eso sí, resalta que: "A nivel personal, un punto de dolor enorme que no se haya logrado el ascenso, todos lo hemos vivido con muchísima tristeza, pero en algún momento ocurrirá porque hay un equipo profesional lo suficientemente competitivo para poder volver al fútbol profesional en el menor tiempo posible".