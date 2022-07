El Papa reitera sus disculpas ante jóvenes inuits en Canadá

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Quiero decirles cuánto lo siento", ha lamentado el Papa Francisco en su último encuentro en su viaje de cinco días a Canadá, que ha contado con reuniones privadas con supervivientes, así como actuaciones públicas de cantantes y músicos tradicionales, que han incluido el canto tradicional de garganta y el baile de tambores.

El Papa ha pronunciado su discurso en español, que después ha sido traducido al inglés y al inuktitut. Además, ha pedido perdón en el idioma inuit.

"Les agradezco por haber tenido el coraje de contar sus historias y compartir su gran sufrimiento que no podía imaginar", ha afirmado. Asimismo, ha añadido que "esto solo renovó" su "indignación y la vergüenza que había sentido durante meses", ha recogido el periódico 'The Globe and Mail'.

Además de ofrecer disculpas por el "mal perpetrado por no pocos católicos", el Papa ha animado a los jóvenes a los que se ha dirigido a "tomar las riendas de su libertad, a no tener miedo de tomar decisiones fuertes, y a ir cada día hacia la luz", ha informado 'Vatican News'.

Cuando el Papa ha terminado su discurso, algunos de los asistentes aplaudieron y se emocionaron, mientras que parte de la multitud mostraron pancartas de protesta, ha informado el canal de televisión CBC News.

Aun así, el viaje a Iqaluit es la primera visita papal a este territorio, por lo que marca un punto de inflexión en las relaciones de la región con la Iglesia católica.

"Estoy muy feliz de que el Papa Francisco pueda venir aquí y estoy feliz de poder ver esto", ha dicho Ooleepika Veevee a CBC News, antes de añadir que "vino desde Roma para disculparse".

Los asistentes al mitin recordaron al Papa el "trauma intergeneracional" de sus familiares y vecinos. "Nunca hablaron de nada, de sus experiencias. Porque estaban dolidos por dentro (...). Muchos que nunca han ido a una escuela residencial también se ven afectados por esto", ha explicado Raigelee Alorut al mismo canal de televisión.

Previamente, Tanya Tungilik --hija de Marius Tungilik, víctima de abusos en una escuela residencial católica-- había sido una de las personas que se han reunido con el Papa.

En su caso, Tungilik ha relatado la historia de su padre, fallecido en 2012, quien fue uno de los primeros supervivientes que contó públicamente su historia como víctima cuando era estudiante la escuela Joseph Bernier en Chesterfield Inlet, Nunavut, con el objetivo de que la Iglesia rindiera cuentas.

"Los efectos a largo plazo de su alcoholismo acabaron con la vida de mi padre. Murió solo en su cama en diciembre de 2012. Tenía apenas 55 años", ha relatado Tanya, que ha señalado que la razón de su muerte se debe al "comportamiento imprudente de la Iglesia, que lo llevó a beber".

Por último, Tanya ha solicitado al Papa que identifique y entregue a los responsables a la justicia, así como disculpas y la apertura de los archivos para hacer públicos los documentos, todo ello con el objetivo de "lograr la reconciliación con nuestro pueblo".