Fórmula Aston Martin comenzará a buscar al sustituto de Sebastian Vettel tras el Gran Premio de Hungría

Aston Martin will consider Vettel successor from Monday onwards

BUDAPEST (HUNGRÍA), 30 (dpa/EP)

Aston Martin comenzará a buscar al sucesor de su piloto Sebastian Vettel, que se retirará a final de la presente temporada, después del Gran Premio Hungría que se disputa este fin de semana en Hungaroring.

El director de la escudería, Mike Krack, afirmó este sábado desde el trazado húngaro que deben "tener a Sebastian enfocado durante el fin de semana y no especular ni hablar de otros nombres". Así, aseguró que comenzarán a tratar el asunto de su sustituto "a partir del lunes". "Haremos un anuncio una vez que tengamos a alguien", añadió.

El tetracampeón del mundo anunció este jueves que se retirará al no renovar su contrato de dos años que vence al final de la temporada actual. "Además de correr, he creado una familia, y me encanta estar con ellos. Tengo otros intereses fuera de la Fórmula 1. Mi pasión por correr y la Fórmula 1 necesita mucho tiempo fuera de ellos y mucha energía. Vivir mi pasión de la forma en que lo hago y de la forma en la que creo ya no es compatible con ser un buen padre y marido", explicó Vettel.

El alemán se ha subido al podio en 122 ocasiones hasta ahora, logrando 53 victorias, muchas de las cuales le sirvieron para ganar cuatro títulos mundiales (2010, 2011, 2012 y 2013), todos ellos al volante de Red Bull, donde estuvo de 2009 a 2014.

Su última victoria fue en el Gran Premio de Singapur de 2019 con Ferrari, escudería que defendió entre 2015 y 2020, y su último cajón, su segundo puesto en Azeirbayán el año pasado con Aston Martin, su equipo desde 2021. También pilotó en sus inicios para Sauber y Toro Rosso.

El también alemán Mick Schumacher (Haas) ha sido vinculado con Aston Martin en los últimos días, después de que todavía no haya renovado con su actual equipo y asegurar que no descarta nada.