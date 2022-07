INEA busca sacar del rezago educativo a más de un millón de personas en la CDMX

En la CDMX más de 900 mil personas no han cursado la secundaria.

En la Ciudad de México más de un millón 350 mil personas tienen pérdida de aprendizaje, de los cuales 105 mil no se han alfabetizado, 342 mil no han terminado su primaria y poco más de 900 mil personas no han cursado la secundaria, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

Las alcaldías con mayor rezago educativo son Magdalena Contreras con 11.2%, seguida de Milpa Alta con 10.7% e Iztapalapa con 10.2%. En cambio las alcaldías que menor población tiene con esta carencia son Benito Juárez con el 2.9%; Miguel Hidalgo, 4.5% y Coyoacán con 5.6%.

En el #INEA ofrecemos servicios educativos GRATUITOS de alfabetización, primaria y secundaira.



¡Recuerda que todos nuestros servicios y materiales son gratuitos!



Si conoces a alguien que no sepa leer ni escribir acércale al #INEA.



➡️ https://t.co/agj7spCWVq⬅️ pic.twitter.com/BRUD9LW3W7 — INEA (@INEAmx) July 29, 2022

Para paliar esta situación, los 66 Módulos Legislativo de Atención y Quejas Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, distribuidos en las 16 alcaldías, difundirán y promoverán los servicios educativos que ofrece gratuitamente el INEA.

También para atender este rezago educativo, 71 ciberescuelas de los llamados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), se convertirán en plazas comunitarias educativas.

Cada uno de los lugares estará equipado por una sala de cómputo, una audiovisual, uno o varias presenciales con 10 computadoras, y contarán con materiales didácticos, y mobiliario específico; los servicios serán gratuitos para la población.

El objetivo es impulsar el Movimiento Nacional por la Alfabetización y la Educación, así como la estrategia educativa AprendeINEA, siendo los módulos Legislativos espacio idóneos para favorecer la educación.

AprendeINEA es una herramienta adicional que permite a las personas con pérdida de aprendizaje iniciar, continuar o concluir la Educación Básica al alcance de un dispositivo móvil y/o computadora a través de la plataforma www.aprendeinea.gom.mx/

El INEA, desde hace 14 años, atiende gratuitamente a personas mayores de 15 años con rezago educativo, para ayudarlos a alfabetizarse o a concluir sus estudios de primaria y secundaria.