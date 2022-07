Médico denuncia infectado de viruela del mono en el metro de Madrid, España

Un médico cirujano, identificado como Arturo M. Henriques, denunció a través de su cuenta de Twitter que encontró a un hombre con evidentes lesiones de viruela del mono dentro del vagón.

Henriques explicó que no lo pensaba hacer público, pero que a raíz de los comentarios de personas que culpan a los médicos por la propagación del virus, decidió hacerlo público para que las personas infectadas tomen conciencia.

El médico cirujano relató que el 15 de julio pasado, aproximadamente a las 18:15 horas, iba en el transporte público de Legazpi, cuando se percató de la presencia de un hombre que tenía heridas “desde la cabeza hasta los pies, incluyendo sus manos”, de viruela del mono.

“Me convertí en una KAREN, me acerqué prudencialmente al señor y le Dije que hace en el metro si tiene V del mono. Su respuesta: Sí. Tengo eso, pero mi médica no me dijo que tenía quedarme en casa. Solo que usara mascarilla”, comenta Henriques.

El médico cirujano contó que le explicó que lo que tenía en la piel era lo que contagiaba la enfermedad, por lo que consideró que no había comprendido bien las indicaciones médicas, a lo que el sujeto respondió con “no me toques los cojones”.

El hombre le habló a una señora, a lo que Henriques cuenta que le preguntó a la señora que si no le preocupaba enfermarse, a lo que la señora respondió preguntándole, “¿cómo me voy a enfrentar si no soy gay?. Una del gobierno dijo que eran los gay los que se tenían que cuidar”.

El médico dejó de insistir y simplemente continuó con su destino, pero a través de su denuncia comentó que el estigma que la desinformación está presente en contra de los homosexuales y de las personas en general.

Algo que afecta en los que no se consideran homosexuales porque salen confiadas de que no les sucederá nada si están en contacto cercano a alguien infectado de viruela del mono.

“¿Cuántas personas pudo enfermar? Ni idea. El señor albañil. Heterosexual de entre sus 40′s y 50′s. Ahora voy en el metro haciendo equilibrio intentando no tocar nada y menos sentarme”, dijo.

No pensé en poner nada de pero como nos quieren culpar solo a nosotros.. Pues cuento la historia de esta foto.. De un caso de V. Del mono en el metro en su momento álgido de contagio. pic.twitter.com/dizPSDMGA4 — Arturo M Henriques B (@arturohenriques) July 30, 2022

