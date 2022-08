Condenado a siete años de cárcel uno de los asaltantes del Capitolio que amenazó a Pelosi

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El condenado, que pertenecía a la milicia de ultraderecha Three Percenters, es el primero de los imputados por el ataque que termina el proceso judicial sin llegar a ningún tipo de acuerdo con la acusación.

"Es preocupante la reticencia de Reffitt a admitir que su comportamiento era ilegal", apuntaba la jueza federal Dabney Friedrich antes de la publicación de la sentencia, según recoge la cadena CNN. "Y quiero ser muy clara. El comportamiento del señor Reffitt no concuerda bajo ningún concepto con la definición de patriota. Es la antítesis", dijo.

"Los funcionarios del Capitolio son patriotas y también quienes combatieron e incluso murieron para proteger nuestra democracia, nuestro estado de derecho (...). Quienes estaban en la turba no lo son. No solo no son patriotas, sino que son una amenaza directa para nuestra democracia y como tal serán castigados", añadió.

En concreto Reffitt ha sido condenado a 87 meses de prisión por cinco delitos por portar un arma de fuego en los terrenos del Capitolio, interferir la labor de la Policía del Capitolio y obstruir un proceso oficial.

Reffitt viajó hasta Washington con varias armas y llevaba una de ellas cuando asaltó junto a otros simpatizantes de Donald Trump la escalinata del Capitolio. "Solo quiero ver la cabeza de Pelosi contra cada maldito escalón (...) y también a Mitch McConell", dijo en un vídeo que se grabó el mismo el 6 de enero.

Hasta ahora Reffitt se jactaba de ser el primer asaltante del Capitolio que iba a jucio, pero en su última declaración dijo ser "un maldito idiota" que parloteaba frases sobre "los padres fundadores y mierdas estúpidas parecidas".