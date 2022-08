Líbano/Israel.-EEUU se muestra "muy optimista" sobre un posible acuerdo sobre la frontera marítima entre Israel y Líbano

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Soy muy optimista de cara a la conclusión de un acuerdo en las próximas semanas sobre el trazado de la frontera marítima", ha dicho Hochstein, quien se ha reunido con el presidente libanés, Michel Aoun; el primer ministro en funciones, Nayib Mikati; y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, según ha recogido el diario libanés 'L'Orient le Jour'.

La visita del enviado especial estadounidense llega en un momento de tensiones debido a las amenazas del partido-milicia chií Hezbolá sobre las posibles operaciones de extracción por parte de Israel en el campo gasístico de Karish antes de que se completen las conversaciones para la delimitación de las fronteras. El Gobierno libanés también se ha mostrado muy crítico con los planes israelíes.

Así, Hochstein ha manifestado que volverá próximamente a Beirut para seguir abordando este asunto, sin precisar la fecha y sin desvelar si ha transmitido a las autoridades libanesas una nueva propuesta por parte de Israel. El Ejecutivo israelí no se ha pronunciado por el momento sobre las declaraciones del enviado.

Por su parte, el director de los servicios de Seguridad General de Líbano, Abbas Ibrahim, ha manifestado que "todo va bien" tras abandonar el encuentro en el Palacio de Baabda, mientras que el vicepresidente del Parlamento, Alias abu Saab, ha hecho hincapié en que "la atmósfera ha sido positiva". "Todo el mundo ha salido tranquilo de la reunión", ha añadido.

El líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, había advertido el domingo de que el grupo decidirá cómo actuar según los resultados de los contactos. "El tesoro está en el mar y tenemos una oportunidad histórica. Nos hemos puesto en una posición en la que hay un 50 por ciento de posibilidades de guerra y un 50 por ciento de posibilidades de evitarla, si bien ahora estamos en mejor posición", explicó.

"Todo lo que queremos de este asunto es que ayude a nuestro país y dar al Estado elementos de fuerza en las negociaciones", manifestó. "Sólo nos preocupamos por el petróleo, el gas y la salvación del país", sostuvo, antes de recordar que Hezbolá "no es parte de las negociaciones", según el portal de noticias Naharnet. "No hemos nombrado a nadie para ello y no es nuestra responsabilidad", apostilló.

Israel y Líbano --que están técnicamente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas-- iniciaron en octubre de 2020 un proceso de conversaciones indirectas que cuentan con la mediación de Estados Unidos y que se celebran bajo auspicios de Naciones Unidas en la sede del organismo internacional en la ciudad libanesa de Naqura.

Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.