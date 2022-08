Una senadora indígena australiana tiene que repetir su juramento tras llamar "colonizadora" a Isabel II

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"¡No serás senadora hasta que lo hagas bien!", le ha espetado uno de los senadores tras el juramento de Thorpe, quien fue advertida por la presidenta del Senado para que repitiera la fórmula de toma de posesión, informa la prensa australiana.

La senadora ecologista no asistió a la toma de posesión oficial la semana pasada, por lo que asumió el cargo en solitario en la mañana del lunes. Se dirigió al estrado puño en alto y recitó la frase: "Yo, Lidia Thorpe, como soberana, solemne y sinceramente juro que seré fiel y rendiré verdadera lealtad al su majestad colonizadora, la reina Isabel II".

La presidenta del Senado, la laborista Sue Lines, intervino para atajar las críticas airadas de otros senadores. "Tiene que recitar el juramento que aparece en la tarjeta. Por favor, recítelo", ha emplazado. Thorpe se ha encarado entonces con otro senador laborista por sus críticas, aunque finalmente ha leído la frase tal como estaba escrita. "A ninguno nos gusta", ha espetado otro senador tras el juramento.

Más tarde, la propia Thorpe ha publicado en Twitter que "jamás he cedido la soberanía". Thorpe ha criticado recientemente la bandera australiana porque "representa la colonización de estas tierras". "No hay un consentimiento ni un tratado, así que esa bandera no me representa", explicó en declaraciones a la cadena Channel 10.

Su intención así es acudir al Parlamento para "cuestionar la ocupación ilegítima del sistema colonial en este país". "Estoy aquí por mi gente y me sacrificaré jurando lealtad al colonizador para poder estar en los medios de comunicación como estoy ahora mismo, para entrar en el Parlamento tal como soy", dijo.