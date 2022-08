Dimie Ogoina, el médico nigeriano que trató de advertir sobre la viruela del mono y lo ignoraron

Dimie Ogoina, es un profesor de medicina de la Universidad de Delta de Níger, Nigeria, quien se ganó la fama internacional al demostrar que fue la persona quien advirtió sobre que la viruela del mono podría convertirse en pandemia al detectarla en un niño en 2017.

De acuerdo con el médico nigeriano, todo comenzó el 22 de septiembre de 2017, cuando un niño llegó hasta su clínica presentando un sarpullido en la piel, además de llagas en la boca, teniendo estas heridas que le afectaban literalmente todo el cuerpo.

Al analizar el cuerpo del niño, el doctor descartó que se tratara de varicela, ya que era muy común que los menores se contagiaran de esta enfermedad, por lo que determinó que esa infección era extraña.

“Tenía lesiones muy grandes que le afectaban la cara y todo el cuerpo”, recordó, afirmando que, aunque pudiera haberse vinculado a la varicela, eso decidió descartarlo porque el pequeño paciente había tenido.

Sin embargo, como en su país no tienen la suficiente tecnología para analizar que enfermedad tenía el menor de edad, mandó una muestra a Estados Unidos para checar de que enfermedad se trataba. Al recibir los resultados, arrojaron que se trataba de la viruela del mono.

En aquel 2017, Ogoina sospechó que el virus había sido transmitido de animal a humano, por lo que realizó la hipótesis de que el menor contagiado había convivido con monos.

Comenzó el infierno

Tras confirmase que el niño estaba contagiado de la viruela del mono, en Nigeria comenzó a crecer el brote de infectados por este virus, situación que preocupó al médico, pues notaron que los casos positivos no solo eran cerca de la comunidad donde vivía el menor, sino que en muchas partes de su país comenzaron a salir.

Luego que Ogoina y sus colegas estudiaran el caso y probaran algunas hipótesis en personas infectadas, detectaron que este virus se propagaba con el contacto, además de las relaciones sexuales.

Fue entonces que el médico nigeriano intentó por varios años advertir sobre la viruela del mono y las formas en las que se contagiaba a las autoridades sanitarias, incluso estaba presente en una reunión internacional sobre salud, donde explicó su tema, pero miembros de alto rango le dijeron que se mantuviera callado.

“Sí, alguien me dijo que no lo dijera. Que no dijera que la transmisión sexual es posible (...) Me dijo: ‘No debemos preocuparnos por la transmisión sexual”, reveló.

