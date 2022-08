Fórmula Szafnauer: "Alonso me dijo que no había firmado con nadie"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El jefe de la escudería Alpine, Otmar Szafnauer, se mostró sorprendido por el fichaje del piloto español Fernando Alonso por Aston Martin de cara al siguiente campeonato, pues asegura que el día anterior al anuncio oficial el asturiano le aseguró que no tenía "nada firmado" con otros equipos.

"Antes de irse de Hungría le confirmé que firmaríamos pronto y él me dijo: 'No te preocupes, no he firmado con nadie más'. Que seguiríamos hablando en los próximos días. Y al día siguiente, por la mañana, vi el anuncio de Aston Martin. Esa es la situación", lamentó en declaraciones a varios medios.

Para el jefe de Alpine, el acuerdo de renovación con Alonso era cercano y le pilló por sorpresa el enterarse de su marcha. Y se enteró con el comunicado de Aston Martin horas después de asegurar que confiaba en retener al bicampeón del mundo.

"Teníamos un buen contrato para ambas partes, yo lo pienso y Fernando también, pero parece que después decidió firmar otra cosa. La primera confirmación que recibí fue la nota de prensa. En el 'paddock' hay rumores de todo tipo y había oído el rumor de que Aston estaba interesado, que había discusiones. Había otros indicadores. Pero me sorprendió. Yo le había preguntado y dijo que no había firmado nada, por eso me sorprende", reiteró.

Una de las posibles razones de la marcha de Alonso a Aston Martin puede ser la duración del contrato. Con los británicos firma por "múltiples años" y, en Alpine, le ofrecía un 1+1. "La duración era una de sus consideraciones, la extensión que le ofrecíamos y lo que él quería. Creía que estábamos de acuerdo. Es cierto que Fernando quería algo más largo; nosotros algo más corto", reconoció Szafnauer.

"Le ofrecimos un contrato de un año más otro opcional. Es difícil predecir el futuro. Discutimos que si al año que viene seguía a este nivel, por supuesto le tendríamos, pero él quería más certezas, independientemente del rendimiento quería estar más tiempo. Por eso el uno más uno; en lugar del dos más uno o tres más uno", aportó.

Además, apuntó a la edad de Alonso (41 años) como motivo de esa falta de confianza, a ciegas, a largo plazo. "Llega un tiempo en el que, fisiológicamente, no tienes la misma habilidad que cuando eres joven. Es justo decir que Michael Schumacher, con 42 años, no era el mismo piloto que con 35", le comparó.

Por otro lado, confía en mejorar el Alpine y ser más competitivos que los Aston Martin a corto y medio plazo. "A día de hoy, Alpine rinde a mucho más alto nivel. A corto plazo, estaremos a este nivel o incluso mejor, hay planes para mejorar y ganar en cien carreras. Confío en que podamos hacerlo mejor que el equipo al que va Fernando en el tiempo en el que él va a estar allí", apostilló.

En cuanto a lo que resta de Mundial 2022, se mostró tranquilo por la profesionalidad de Alonso. "No tengo ninguna preocupación para el resto de la temporada, el objetivo está claro. Aunque no haya hablado con Alonso, no le he mandado mensajes de texto porque es difícil ahora que está en el barco, es un profesional, un competidor, cuando se pone el casco lo hace lo mejor posible. En su cabeza, no hay nada más cuando se baja la visera del casco", reconoció.