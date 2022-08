Fuente AP: Padres tiene principio de acuerdo por Juan Soto

SAN DIEGO (AP) — Los Padres de San Diego están cerca de adquirir al precoz astro Juan Soto de los Nacionales de Washington, en un monumental canje que robustece sus pretensiones para los playoffs al añadir a un campeón de la Serie Mundial que es uno de los bateadores más temidos del béisbol.

Una persona con conocimiento de las negociaciones informó el martes a The Associated Press que los Padres y Nacionales alcanzaron un principio de acuerdo para canjear múltiples peloteros. El mismo está sujeto a que el primera base de San Diego Eric Hosmer renuncie a su facultad de vetar el traspaso. La persona habló con AP bajo la condición de no ser identificada debido a que las negociaciones seguían en marcha, horas antes del límite para pactar cambios directos.

Hosmer firmó un contrato de 144 millones de dólares y ocho años con San Diego previo a la campaña de 2018. Debe cobrar 7 millones por lo que esta temporada, y 13 millones anuales entre 2023-25.

El dominicano Soto, un versátil jardinero que recién cumplirá 24 años a fines de octubre, no será agente libre hasta el final de la temporada de 2024.

Si el acuerdo se concreta, los Padres también obtendrán al primera base Josh Bell. Los Nacionales recibirán a Hosmer, el zurdo MacKenzie Gore y los prospectos James Wood, C.J. Abrams, Robert Hassell III y Jarlin Susana.