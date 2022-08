Los herederos de Marylin Monroe defienden a Ana de Armas tras las críticas a su acento en Blonde

MADRID, 2 (CulturaOcio)

El tráiler de Blonde, el biopic en el que Ana de Armas se pone en la piel de Marilyn Monroe, despertó numerosas críticas de espectadores que consideraban que el acento de la actriz cubana no se parecía lo suficiente al tono de voz del gran icono de Hollywood. Y, aunque la cinta no está autorizada por los herederos y la sociedad que gestiona el legado de Monroe, estos han salido en defensa de la intérprete y de su elección para el papel.

Ha sido Marc Rosen, presidente de entretenimiento de Authentic Brands Group (ABG), empresa que gestiona el patrimonio y derechos de imagen de Marilyn Monroe, quien ha defendido públicamente a de Armas. "Marilyn Monroe es un icono de Hollywood y de la cultura pop que trasciende las generaciones y la historia, y cualquier actor que se meta en ese papel sabe que es muy difícil estar a la altura", ha asegurado.

"En base al tráiler, me parece que Ana fue una gran elección de casting, ya que capta el glamour, la humanidad y la vulnerabilidad de Marilyn. No podemos esperar a ver la película terminada", añade Rosen sobre Blonde, filme basado en la afamada novela homónima de Joyce Carol Oates y que se estrenará el 28 de septiembre en Netflix.

De hecho, de Armas aseguró a The Times of London que pasó casi un año entero trabajando en el acento de Monroe para Blonde antes de que comenzara el rodaje: "Me llevó nueve meses de entrenamiento conseguir el acento correcto. Fue muy agotador, mi cerebro estaba frito".

https://youtu.be/6mgek159VZs

Dirigida y escrita por Andrew Dominik, Blonde narrará la historia de la icónica actriz, que se unió a la industria cinematográfica en 1945 y se convirtió rápidamente en uno de los símbolos sexuales más destacados del séptimo arte. Durante la década de los 40 y 50, Marylin Monroe encandiló al público en sus facetas como actriz, cantante y modelo, gracias a su sonrisa, mirada seductora y andares sensuales.

Sin embargo, a pesar de esta fachada de éxito, Monroe tuvo que lidiar con una turbulenta vida privada y con unos problemas de salud mental que la llevaron a morir tras una sobredosis por barbitúricos en 1962, con solo 36 años de edad. Un aspecto de su carrera que también abordará la película, que será la primera de Netflix en tener una calificación NC-17 en Estados Unidos, lo que significa que es un filme exclusivo para mayores de 18 años.

Junto con Ana de Armas, completan el reparto de Blonde Adrien Brody, Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Julianne Nicholson, Caspar Phillipson, Toby Huss, Sara Paxton, David Warshofsky, Evan Williams, Michael Masini y Luke Whoriskey.