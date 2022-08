Mané: "No me veo como una estrella mundial en absoluto"

MÚNICH (ALEMANIA), 2 (dpa/EP)

El nuevo delantero del Bayern de Múnich, Sadio Mané, no se ve a sí mismo como una estrella mundial a pesar de su larga racha de éxitos con el Liverpool y el título de la Copa Africana de Naciones con Senegal, además de haber conquistado ya su primer título con los bávaros.

Mané, en declaraciones a una revista del club publicada este martes, aseguró que todo lo que cuenta para él es el equipo, algo que también se muestra en el lema del Bayern 'Mia san mia' ('Somos quienes somos').

"La gente dice eso de mí, pero no me veo como una estrella mundial en absoluto. No sé por dónde empezar con esa frase. Lo único que me importa es ser parte del equipo. Hago todo por eso", manifestó el internacional senegalés.

Tras su exitoso paso por el Liverpool, quiere marcar otra buena etapa en Múnich. "Quiero llegar al límite por mis compañeros: marcar goles, dar asistencias y ganar partidos. Estoy aquí para dar lo mejor de mí para el Bayern de Múnich", recalcó.

De momento, en su primer partido oficial, colaboró con un gol al triunfo sobre el Leipzig (3-5) en la Supercopa alemana, para celebrar ya su primer título. "Todo el mundo conoce la identidad del Bayern. Para mí, este 'Mia san mia' significa que el equipo siempre es lo primero", reiteró.

"Es la unión lo que cuenta, no el individuo. Eso es lo que hace que el FC Bayern sea tan especial. Puedo identificarme con esta filosofía muy fácilmente porque estoy firmemente convencido de que este es el camino hacia el éxito", valoró Mané.

El delantero, que ganó todos los títulos de clubes con el Liverpool --con la Liga de Campeones de 2019 y la Premier League de 2020 al frente--, lideró a Senegal al título de la Copa Africana de Naciones este año y hace dos semanas fue nombrado Futbolista Africano del Año por segunda vez.

Mané es el fichaje de verano más importante del Bayern junto con el defensor holandés Matthijs de Ligt. "Quiero aportar toda mi experiencia al equipo y ayudar a que sea aún más fuerte para que entre todos podamos lograr nuestros objetivos. Hoy en día soy un jugador experimentado y sé cómo lidiar con este tipo de presión", aseguró.