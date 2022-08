“Yo tampoco confío en usted”, responde Adán Augusto López a madre buscadora

“¿Usted confía en mí?”, cuestionó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la madre de un desaparecido al dialogar en las puertas de la dependencia. “Pues la verdad yo no confío en nadie”, le respondió la mujer, quien forma parte de colectivos feministas y de familiares de desaparecidos.

En el breve y por momentos atropellado, ríspido e inesperado diálogo, el funcionario, en tono algo molesto, reviró: “Pues yo tampoco confío en usted”.

Sin embargo, recompuso la respuesta y la matizó: “Esto es de confianza”. La mujer respondió molesta: “Yo soy la madre de un desaparecido y por ello no confío en las autoridades, necesito un documento con firma y sello”. Adán Augusto agregó: “Yo le voy a firmar y sellar lo que usted y yo quedemos”. Los colectivos exigieron una audiencia formal para analizar las denuncias que presentó la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, contra ellas.

“De eso no se preocupen”, respondió el funcionario. “Es respetable la protesta, hay que platicar con ellos... vamos a atenderlos a todos; yo no soy ministerio público o el fiscal, pero todo tiene un proceso y se va a resolver; son diferentes asuntos, pero se les va a encontrar solución. Esto no es un conflicto, pues es la tarea de Gobernación”, agregó.

Solicitó a las manifestantes retirar los bloqueos que existen en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación y reiteró que escuchará todas sus demandas y peticiones. Las manifestantes expusieron que desde hace por lo menos 15 días se encuentran en las inmediaciones de la Segob para que atiendan sus demandas, que van de familiares desaparecidos, desplazados por la violencia en varios estados y la demanda de la CNDH en contra de los colectivos feministas.

El hecho recordó lo ocurrido el 30 de septiembre de 2014, cuando el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también aspiraba a la candidatura presidencial del PRI, en mangas de camisa y ante la petición de los alumnos del Instituto Politécnico Nacional, que a gritos demandaban su presencia, los atendió en la calle, frente a sus oficinas, en un templete improvisado y ante los gritos de “queremos a Chong, queremos a Chong”.

Más tarde, la Segob informó que el secretario Adán Augusto López Hernández atendió de manera personal a integrantes de Colectiva Feminista Ehécatl, encabezada por Carmen Zamora Villedas, y de la Organización Pobladores de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, Oaxaca, quienes se manifiestan en el exterior de la dependencia. López Hernández platicó con grupos de manifestantes y derivado de este intercambio fue liberado el paso sobre la calle Abraham González, sede de la Segob.

