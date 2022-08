Akapo se despide del Cádiz: "Me hubiese gustado renovar pese a la palabra del club"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Después de un tiempo llega el momento de despedirme de este equipo y esta ciudad que tan bien me ha tratado durante estos tres años. Aquí he vivido momentos increíbles, como un ascenso y dos permanencias junto a unos grandes compañeros, afición y cuerpos técnicos", subrayó Akapo.

"Me hubiese gustado renovar pese a la palabra del club y siendo está mi única intención. No tuve la opción de despedirme como me hubiera gustado, pero me quedo con todo lo positivo vivido, que es mucho. Mil gracias a todos por estos tres maravillosos años", añadió.

El Cádiz, que ha fichado al jugador de la Real Sociedad Joseba Zaldua en su puesto, no se ha despedido de Akapo en su cuenta oficial, ni en la web del club. El jugador ilicitano de 29 años deja el club tras haber disputado 52 partidos como cadista y habiendo logrado un gol.

"Estoy seguro de que esto no es un adiós, sino un hasta luego, ya que Cádiz ya es como mi casa. Estoy seguro que en algún momento volveremos a cruzarnos. ¡Un abrazo fuerte a todos, cadistas, y mucha suerte en la próxima temporada!", sentenció el ya exjugador del Cádiz.