AMLO reconoce robos en las plataformas de Pemex

Al calificar el tema como “preocupante”, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ha habido robo de equipo en plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y reveló que en uno de estos robos pudo haber ocasionado el estallamiento de ductos en la Sonda de Campeche.

Te puede interesar: ‘Huachigas’ y guerra en Ucrania sofocan a gaseros de México

En conferencia de prensa matutina, el Ejecutivo federal reveló también que en ese robo estuvo cerca que estuviera presente Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, por lo que “hasta se pensó que puedo haber sido deliberado”, pero afirmó que afortunadamente no pasó a mayores.

El presidente López Obrador que ante estos robos ya está actuando la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que, manifestó, estos robos “no van a prosperar”.

México. Octavio Romero Oropeza durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. (Galo Cañas/Galo Cañas)

“Sí hay robos, y hay investigaciones, también y lo más preocupante es el riesgo que significan estos robos de equipos, de válvulas que pueden ocasionar tragedias. Eso es lo que más nos preocupa y la Secretaría de Marina está actuando y la Fiscalía y no van a prosperar”.

”Lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde”: AMLO sobre regreso de EPN a México para enfrentar acusaciones. “No me corresponde, le toca a la Fiscalía”: AMLO se deslinda de denuncia contra Peña Nieto. “¿Cuántos robos le han reportado?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

Puedes revisar: Verano de ahorros con Bodega Aurrera

“No tengo la información, conozco uno de hace relativamente poco que se dio en una plataforma y que sí hubo un riesgo de que estallarán ductos en el las Sonda de Campeche, incluso estando casi en el momento el director de Pemex, por eso hasta se pensó de que pudo haber sido algo deliberado. Afortunadamente no pasó a mayores”.

México. Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México y su antecesor, Enrique Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro (Cuartoscuro/Cuartoscuro)

“Sí hubieron daños, porque se tiene que cerrar todo el sistema de ductos y se deja de extraer petróleo”, comentó.

Lo más visto de Publimetro TV