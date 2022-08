Baloncesto.-Willy Hernángomez: "Estos años teníamos un extra de talento, pero el grupo estaba por encima"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Tenemos que ser conscientes de que estos años hemos tenido un extra de talento y salía una canasta de la nada cuando más lo necesitábamos, pero siempre el grupo y la cohesión ha estado por encima de todo. Hay muchos equipos con mucho talento, pero si no hay buen rollo, no están conectados y no todo el mundo acepta su rol, no van a llegar a ningún lado", expresó Hernangómez ante los medios este miércoles tras el entrenamiento del equipo.

El madrileño recalcó que "el éxito" de esta selección, conocida como 'La Familia', "ha sido la aceptación del rol y la unión". "Esto es lo que queremos transmitir a los jóvenes y al grupo en general", afirmó el jugador de Nueva Orleans Pelicans.

Por ello, está ilusionado de "ver a todos los chavales" que debutan en una lista "con las ganas que han venido y los nervios". "Muchos siguen un poco vergonzosos y no hablan mucho en la comidas, me recuerdan un poco a mí, que coincidí con Pau Gasol en el ascensor y no me atrevía a hablarle. Están haciendo un trabajo genial y estamos haciendo un buen grupo, eso es importante, formar la base desde el principio. El compromiso de los jóvenes es de diez", confesó.

"Viene un nuevo proceso, un cambio, y no es que se asuma ser líder por llevar más tiempo o partidos, se hace a través del ejemplo, del entreno", afirmó el pívot que considera que Rudy Fernández y Sergio Llull, los dos capitanes, "son dos leyendas" y que "nadie duda de su compromiso". "A mí me toca un papel de responsabilidad y me hace mucha ilusión el ser importante en un equipo, ayudar a los jóvenes y empaparles de todo lo que aprendí. Es un proceso muy bonito", celebró.

Sobre el Eurobasket, expresó que "la ilusión y la mentalidad es la misma" a pesar de que no tengan tanto favoritismo. "El ruido siempre existirá. Unos años somos favoritos, otros ni estamos en las quinielas, pero tenemos que centrarnos en nosotros mismos y saber que a un partido, si tenemos el buen día y se junta la suerte, se puede ganar a cualquiera. Somos una unidad y tenemos el respeto de todos los países del mudo por todo lo que hemos conseguido", advirtió el internacional.

Y es que Willy Hernangómez le da igual que la FIBA no les sitúe en el 'Top 3' porque confía "mucho en el grupo". "No tenemos el talento de estos últimos años, pero esto es un proceso y hay que confiar en los jóvenes y la unidad. El objetivo es siempre llegar a lo más alto y nos vamos a dejar la piel, ese es nuestro objetivo", sentenció.

Preguntado por Lorenzo Brown, el madrileño fue claro. "Yo entendí que a cualquier jugador le encantaría formar parte de 'La Familia'. Es de agradecer su compromiso, el querer aprender nuestra cultura y el idioma. Estoy encantado de que esté aquí, demuestra que cuando alguien quiere estar, está. Está sumando desde el primer día, le hemos acogido con los brazos abiertos y es uno más, nos va a ayudar muchísimo", afirmó.

Finalmente, el pívot bromeó sobre su hermano Juancho. "Su trabajo es de actor, el baloncesto ahora es un 'hobby'", señaló entre risas en relación a su aparición en la película 'Garra', donde él también tiene un pequeño papel. "Es una experiencia nueva y fue un momento especial para todos, pero ya es cosa del pasado, ahora tenemos un Eurobasket muy ilusionante", declaró.