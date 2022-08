Duque asegura que guardará "silencio prudencial" tras abandonar la Presidencia de Colombia

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El mandatario ha concedido una entrevista a RCN Radio donde ha incidido en que, durante un tiempo, no se manifestará respecto a asuntos políticos a no ser que se trate de temas donde la democracia colombiana esté en juego.

"Voy a hacer un voto de silencio por un tiempo, vamos a ver cuánto me dura pero creo que me quedaré en silencio un tiempo prudencial, pero sin duda alguna no guardaré silencio político frente a los temas en los cuales está involucrada la democracia o la defensa de la iniciativa privada", ha dicho.

Por otro lado, Duque se ha referido también a la posibilidad de que su sucesor saque a la Policía Nacional del paraguas del Ministerio de Defensa para ponerla bajo el mando del Ministerio de la Paz, una nueva cartera anunciada ya por Petro.

En este sentido, Duque considera que debe haber un debate al respecto de esta decisión en el que tomen la palabra los propios representantes policiales. Además, se ha mostrado contrario a esta medida pues se daría una situación en la que el Ministerio de Defensa tomará decisiones sobre un sector de la Fuerza Pública y, en este caso el Ministerio de Paz, controlaría la otra parte.

"Eso va a empezar a cruzarse y puede salir mal, no hay por donde salga bien y puede generar un impacto en la moral de la Policía", ha advertido el mandatario, quien ha advertido que en tiempos pasados, cuando el Ministerio del Interior controlaba el cuerpo policial, se alimentó la corrupción en el seno del organismo.

Por otro lado, el presidente ha recriminado que ahora hayan aparecido figuras políticas que "se rasgan las vestiduras con el asesinato de policías", muchos de ellos a manos de grupos como el Clan del Golfo o el Ejército de Liberación Nacional, "pero que antes no se pronunciaron al respecto".

"Nadie dijo nada el año pasado frente a los ataques a la fuerza pública durante las protestas (del paro nacional), ahora me da la impresión de que quieren ganar con esto una oportunidad política", ha afeado el presidente Duque.

A nivel personal, Duque ha reconocido tener "una deuda muy grande" con su pareja y sus hijos, pues durante estos últimos cuatro años "el tiempo de familia se ha disminuido sustancialmente". Además, ha anunciado que tiene en mente regresar a su actividad como escritor e incluso impulsar una fundación.