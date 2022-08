Ecuador: Diálogo de gobierno con indígenas con pocos avances

QUITO (AP) — Las mesas de diálogo instaladas por el gobierno y dirigentes indígenas en Ecuador para atender las demandas que surgieron tras el prolongado paro nacional de junio impulsado por la principal organización indígena del país registran pocos avances hasta el miércoles, lo que genera preocupación, informaron dirigentes.

En declaraciones a periodistas, el representante de la Federación de Indígenas Evangélicos, Samuel Lema, expresó que el tiempo está pasando sin resultados y cuestionó si el plazo de 90 días será suficiente para que el gobierno responda las exigencias planteadas.

Delegados del gobierno del presidente Guillermo Lasso no respondieron a llamadas de The Associated Press en busca de comentarios acerca de la situación. Lasso, un ex banquero de derecha, ha señalado anteriormente que haría lo posible por solventar las exigencias de los indígenas.

Las protestas violentas de junio para exigir una rabaja en los precios de los combustibles u otras demandas paralizaron buena parte del país andino y pusieron en jaque al gobierno de Lasso, quien sobrevivió a una moción presentada por legisladores opositores que buscaban su destitución.

Representantes del gobierno y de los indígenas buscan soluciones a exigencias como crear subsidios para los combustibles, mayor presupuesto para la educación intercultural y fijar por decreto los precios de productos agropecuarios, además de otros siete puntos. Las negociaciones entre ambos sectores se han prolongado por 21 días.

En octubre del 2019 un escenario similar de protestas convocadas por los mismos actores puso en jaque al entonces presidente Lenín Moreno (2017-2021).

Mariana Yumbay, delegada de la Confederación de Nacionalidades Indígenas —que impulsó el paro de junio— señaló que se tiene previsto proponer otra metodología para avanzar en las negociaciones, aunque no dio detalles. “El tiempo es apremiante y el pueblo ecuatoriano quiere respuestas inmediatas que puedan resolver" la vida de la población, señaló.