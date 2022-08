El PSOE avisa que incumplir el plan de ahorro energético es delito y puede acabar en los tribunales

BILBAO, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados y exlehendakari, Patxi López, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, "que ponga orden, de una vez por todas", en su partido porque no cumplir las medidas del Plan de ahorro energético, establecidas por decreto ley, sería "cometer un delito" y se tendría que responder ante los tribunales de ello.

López, que ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PSE-EE de Bilbao, ha destacado que el Plan de ahorro energético del Gobierno no implica ni cierre de empresas ni recortes en los hogares, algo que, según ha recordado, pedía el líder de los populares "hace escasamente diez días".

No obstante, ha recordado que, después, se han oído declaraciones de dirigentes del PP, como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que amagó con no acatar el decreto, que les lleva a pedir a Feijóo que, "de una vez por todas, porque no es la primera vez que esto pasa, ponga orden en sus filas, que ponga orden en el Partido Popular, y les haga entender que las leyes en democracia se cumplen, punto".

A su juicio, "no cumplir o dar libertad, como dijo ayer el portavoz del PP, para cumplir o no este decreto es simplemente dar impunidad para cometer un delito", y es algo por lo que se tendría que responder ante los tribunales.

"Incumplir o no querer cumplir el decreto es situarse contra la UE, manifestar una absoluta insolidaridad con nuestros socios europeos, pero también insolidaridad con España y con los españoles porque, con esto, estamos tratando de impedir males mayores, que haya cierres de empresas o que repercuta en recortes en los consumos de las familias", ha indicado.

Para el dirigente socialista, el Plan de ahorro es "un esfuerzo colectivo frente al egoísmo insolidario del Partido Popular". "Por lo tanto, señor Feijóo ponga orden y demuestre que son un partido serio", ha apuntado.