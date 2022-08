Los socios de la Real Sociedad podrán ceder sus asientos al club en cualquier partido de Liga y de Copa

SAN SEBASTIÁN, 3 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el club donostiarra, esta nueva medida forma parte de la iniciativa 'Ningún asiento libre en el Reale Arena', con el objetivo de que el equipo se sienta arropado "al máximo".

Además de la cesión a un familiar o amigo activada en la app del club desde el 2019, a partir del encuentro con el Fútbol Club Barcelona (21 de agosto), los socios también podrán ceder sus localidad al Club en cualquier partido de Liga y de Copa.

La cuantía ingresada por cada cesión dependerá de la categoría del partido y de la edad del comprador (adulto o infantil). Otro 40% de la venta lo recaudará el club y el 20% restante se destinará a los gastos de gestión.

Si no se vende el asiento, el socio no ingresará cantidad alguna. La Real Sociedad ha activado un link para que los socios puedan conocer cómo liberar su localidad. En el caso de que no se compre el asiento cedido, el socio podrá recuperar su carnet en cualquier momento hasta tres horas antes de cada encuentro.

En enero, coincidiendo con el cierre del 'Realzale Programa', se deducirá de la cuota el importe acumulado tanto por las cesiones como los puntos de 'Realzale Programa'. A medida que vaya avanzando la temporada se incorporarán funcionalidades que mejorarán la gestión de las cesiones.

Próximamente se podrá consultar la cuantía que ha acumulado cada socio con las cesiones. Esta cuantía nunca podrá superar el 100% de lo que vaya a abonar por su cuota.