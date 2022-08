Robles confía en que los madrileños "irán muy por delante en solidaridad" que Ayuso con el ahorro energético

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Tras un encuentro con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, Robles ha advertido de que se está atravesando una situación histórica "muy complicada" y la ofensiva militar iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, va a afectar a toda la comunidad internacional.

Así, ha hablado del uso de cortes de gas como "arma" y ante ello ha defendido la necesidad de tomar decisiones "a veces complicadas y difíciles" desde el Ejecutivo para "amortiguar" las consecuencias. Por ello, ha lamentado que en España no exista "unidad" en un momento en que toda Europa está reivindicado la necesidad de responder unidos a los ataques rusos.

"No me resisto a que en momento de unidad de todos países europeos aquí en España no haya unidad y por parte Ayuso se quiera cuestionar unas medidas que solo buscan reforzarnos y prepararnos para un invierno que va a ser muy duro por parte de un único responsable, Putin", ha avisado.

En este sentido, ha criticado que se pretenda "anteponer" cuestiones "personales o partidistas" y ha reivindicado que España siempre ha demostrado ser un país "solidario". "Cuando hay que apretarse el cinturón lo vamos a hacer. Estoy convencida de que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid van a ir muy por delante en solidaridad como lo han hecho siempre que su presidenta", ha reivindicado.